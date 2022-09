5 suspeitos são mortos pela PM em São Cristóvão após roubar carro e levar motorista

Cinco suspeitos de tráfico de drogas foram mortos pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (4), em São Cristóvão. Eles foram seguidos e trocaram tiros com a PM depois de roubar um carro e levar o dono dentro. Segundo a Secretaria da segurança Pública (SSP), com o grupo foram apreendidos submetralhadoras, pistolas e revólveres. O motorista sequestrado não teve ferimentos.

Os policias estavam fazendo rondas de rotina no bairro de Cassange quando foram informados que um carro Tiida tinha sido roubado na região e o dono havia sido levado pelos bandidos.

Eles fizeram buscas e localizaram o carro, mas os suspeitos não obedeceram a ordem de parar. Já na região de Vila Verde, em São Cristóvão, os PMs conseguiram cercar o carro.

Os homens desceram atirando e houve reação da polícia, diz a SSP. Na troca de tiros, os cinco suspeitos foram baleados. Levados ao Hospital Menandro de Farias, todos morreram.

Com eles foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, duas pistolas calibres 40 e 380, dois revólveres calibre 38, carregadores, munições, 32 porcões de maconha, 26 sacos com cocaína e 17 reais.



O dono do carro foi resgatado sem ferimentos. Ele foi levado até a Corregedoria da Polícia Militar para prestar depoimento e depois foi liberado.