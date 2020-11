5 teatros incríveis para conhecer pelo mundo

1. Teatro L’Occitane (Trancoso, Bahia, Brasil) | @teatrotrancoso

Com palco a céu aberto e mistura de modernidade com a sensação de estar em um castelo em ruínas, o L’Occitane é um teatro baiano, localizado em Trancoso, que ainda conta com opção de palco coberto e um extenso gramado – o qual pode receber eventos ou apenas ser contemplado por quem quer sentar e respirar ao ar livre.

O local tem capacidade para mais de 1.000 pessoas em cada palco. De quebra, o espaço, que é repleto de inovações tecnológicas, disponibiliza salas para workshops, treinamentos empresariais e cursos.

A programação do espaço não é tão focada em peças teatrais (apesar de também as ter), mas oferece uma outra variada gama artística. É possível encontrar no local festivais de cinema e diversas apresentações de dança, além de orquestras e shows de artistas da música (como Ivete Sangalo, que já gravou um DVD no teatro). Confira os próximos espetáculos aqui.

O ambiente também costuma receber casamentos e eventos de marcas com lançamentos de produtos.

➨ Já está em funcionamento.

➨ Endereço: Estrada Municipal de Trancoso km 19, Porto Seguro – BA, 45810-000

➨ Telefone: veja opções de contato clicando aqui

➨ Horário: depende dos eventos ou de marcação para visitar



2. Teatro Antigo de Taormina (Itália) | Pelo Instagram

Apesar de ser uma das grandes atrações da cidade de Taormina, na Itália, não é em qualquer canto do mundo que o Teatro Antigo ganha reconhecimento e, portanto, ele entra para enriquecer o compilado.

O antigo teatro romano era construído em sua maior parte de tijolos e provavelmente data dos tempos do Império Romano, apesar da estrutura parecer mais com os teatros gregos. Durante os tempos do império, era comum acontecerem lutas entre gladiadores e animais ferozes no local. Em uma renovação feita no século II, o teatro ficou com um diâmetro de 120 metros, sendo o segundo maior desse tipo em toda a ilha da Sicília.

Apesar de continuar sendo restaurado, a maior parte dos lugares originais desapareceram do espaço e assim foi permanecido, já que o encanto do local fica também para quem quer visitar as ruínas. A parede que circula a caverna inteira foi preservada e a frente do palco, que na maior parte dos teatros antigos não existe mais, está em sua íntegra.

O local é frequentemente utilizado para performances teatrais e de óperas, eventos locais como o festival de cinema de Taormina, além de concertos musicais. Acompanhe a programação (em italiano) clicando aqui.

➨ Endereço: Via del Teatro Greco, 1, 98039 Taormina ME, Itália

➨ Telefone: +39 0942 23220

➨ Horário: varia de acordo com o mês. Em janeiro e fevereiro: 9h às 16h; março: 9h às 17h30; abril: 9h às 18h30; maio a agosto: 9h às 19h; setembro: 9h às 18h30; outubro: 9h às 17h30; e novembro e dezembro: 9h às 16h.



3. Palácio dos Festivais (Gramado, Brasil) | @festivaldecinemadegramado

O Palácio dos Festivais é também conhecido como a Casa do Cinema Brasileiro em Gramado, isto porque o local é sede de um dos maiores eventos do cinema do nacional e latino há mais de 45 anos. O Festival, que ocorre em agosto de todos os anos, mistura filmes de curta, média e longa metragem.

Com uma fachada típica das belas casas de arquitetura europeia – comuns em Gramado –, o local tem capacidade para receber 1.100 pessoas e conta com uma programação semanal de filmes em exibição. Serve de bilheteria para espetáculos como o Natal Luz e o Korvatunturi, e atrações como o Snowland. Por sua excelente localização e estrutura confortável, também costuma sediar eventos privados (geralmente palestras).

Além de funcionar como bilheteria central do Natal Luz, o Palácio dos Festivais sedia uma das atrações mais esperadas do evento: o Show de Acendimento, que é quando milhares de luzes são acesas no Centro da cidade. O espetáculo ocorre às 21h e é sempre muito aguardado pelo público, que toma conta da avenida para acompanhar de perto a encenação teatral que acontece no Palácio.

Para quem aprecia história, cultura e cinema, também dá para curtir o Museu do Festival de Cinema, que fica no andar superior do prédio e apresenta uma moderna estrutura para contar a história do grande evento. Além disso, os apaixonados por cafeteria podem também aproveitar as delícias com vista para a Avenida Borges de Medeiros.

E ainda tem mais. Em frente ao Palácio dos Festivais foi criada o Caminho das Estrelas, fazendo uma alusão a famosa Calçada da Fama, de Hollywood. No Caminho das Estrelas estão gravadas as mãos de alguns artistas brasileiros.

➨Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2697 - Centro, Gramado - RS

➨ Telefone: (054) 3286-1058

➨ Horário: sextas, sábados e domingos, das 20h às 23h



4. Apollo Theater (Nova York) | @apollotheater

Nova York é conhecida mundialmente pela ampla oferta de shows e espetáculos culturais pela famosa Avenida Broadway. No trecho da Times Square, aproximadamente 43 teatros oferecem peças e musicais grandiosos que agradam a todos os públicos.

Mas além da Broadway, no vibrante bairro do Harlem, o Teatro Apollo faz jus a fama do bairro – de ser um reduto cultural, centro das mais diversas expressões artísticas.

O local parece ter saído de um filme vintage focado na elite antiga e exibe diversos detalhes dourados, lustres extravagantes e aquele ar de cinema antigo e chique. Ele foi reaberto em 1934, abrindo alas para a plateia e artistas afrodescendentes após uma era de preconceitos.

Ao longo dos anos, o Apollo revelou para o mundo grandes nomes do mundo artístico da história da América: entre eles, Ella Fitzgerald e Stevie Wonder, que participaram e venceram o show de calouros promovido pelo teatro, denominado Apollo Amateur Night, que ainda acontece em todas as quartas-feiras e é uma das atrações da casa.

O espaço tem grande vocação musical, comprovada pelo Apollo Amateur Night, mas além da música, o local recebe todos os tipos de expressão da arte, como shows de comédias, peças teatrais e artistas renomados. E ainda há a possibilidade de fazer um tour guiado pelo local com direito a subir no palco. Para o tour é necessário agendamento prévio e pagamento antecipado do ingresso que pode ser feito no site oficial do teatro.

➨Endereço: 253 W 125th St, New York, NY 10027, Estados Unidos

➨ Telefone: +1 212-531-5300

➨ Horário: consulte o calendário de shows aqui.



5. Oslo Ópera House (Noruega) | @operaen_

A Ópera de Oslo é o centro de artes cênicas mais importante da Noruega e está situada em frente ao fiorde de Oslo. Inaugurada em 2008, foi projetada pelo estúdio de arquitetura Snøhetta, autor de outras obras como a embaixada norueguesa em Berlim e a Bibliotheca Alexandrina em Alexandria do Egito.

O espaço conta com bistrô elogiado e muita gente fotografando as curvas e escadarias que levam até o palco e a plateia. Mas, ainda que a sala de teatro também ganhe destaque, o que ganha mais atenção no edifício é a cobertura que se inclina para cima a partir das águas do fiorde de Oslo. Para os apaixonados por terraços, o telhado é também uma praça pública onde é possível caminhar.

Durante o verão, é possível encontrar pessoas tomando banho de sol, caindo na entrada do mar entre as altas montanhas rochosas ou fazendo piquenique no local. No inverno, a neve toma conta do espaço e também não deixa de reunir gente do lado de fora para contemplação da vista.

Óperas e balés são os maiores focos do local, mas ele também recebe workshops e apresentações teatrais. É possível, inclusive, conferir shows do lado de fora vez ou outra.

Fora da sala de teatro, dá para conhecer diversos detalhes do ambiente (que é aberto ao público) sem visita guiada. Mas, caso queira entrar no teatro propriamente dito, só adquirindo ingressos para um espetáculo ou marcando uma visita: havendo, então, a possibilidade de subir até no palco principal.

➨Endereço: Kirsten Flagstads Plass 1, 0150 Oslo, Noruega

➨ Telefone: +47 21 42 21 21

➨ Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 21h.