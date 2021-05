50 kg de cocaína são apreendidos em chácara em Monte Gordo

Cinquinta quilos de cocaína, duas balanças e embalagens para drogas foram apreendidas na terça-feira (18) em uma chácara de Monto Gordo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A droga estava em um imóvel desabitado, onde funciona um laboratório para refinar cocaína, segundo a Polícia Civil. No local ainda foram apreendidos duas prensas hidráulicas industriais, liquidificadores e peneiras que eram usados no preparo da droga. A ação foi conduzida por uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os policiais foram até lá investigar uma denúncia de que a droga apreendida no último dia 10 no estacionamento de um mercado na Avenida Bonocô havia sido preparada naquela casa.

Todo material apreendido será encaminhado para perícia. A polícia apurou que a cocaína seria distribuída no Nordeste de Amaralina. Agora, a investigação busca identificar as pessoas envolvidas no esquema.