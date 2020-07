500 voluntários de Salvador irão receber vacina de Oxford contra coronavirus

MIl voluntários de Salvador irão participar dos testes de uma vacina contra o coronavírus. Desses, 500 irão receber doses reais, enquanto os outros 500 irão receber uma outra versão, com efeito placebo, para serem do grupo de controle. Ninguém saberá qual dose tomou.

Apenas funcionários da Rede D'Or São Luiz, que administra hospitais em todo o Brasil, participarão do estudo da vacina produzida na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Em Salvador, o grupo é responsável pelo Hospital São Rafael e, recentemente, concluiu a aquisição do Hospital Aliança.

Para participar é necessário ser um profissional de saúde adulto, com idade entre 18 e 55 anos, que não tenha sido contaminado com o novo coronavírus e que apresente risco aumentado de infecção. Será feito um exame antes de aplicar a vacina, para saber se o voluntário está ou já esteve com a covid-19.