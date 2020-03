52 vagas para profissionais de saúde são abertas em concurso da prefeitura

A Prefeitura de Salvador abriu concurso com 52 vagas pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) voltadas para profissionais de saúde. Os trabalhadores serão contratados para desempenhar atividades pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) pelo período de 90 dias. As oportunidades são distribuídas para técnico em laboratório, técnico em enfermagem e enfermeiro, visando compor equipes estratégicas nas ações de vacinação contra o sarampo e outras atividades.

As inscrições começaram nesta terça (17) e ficam abertas até às 23h59 do domingo (22). O candidato deve acessar o endereço eletrônico www.selecaosmsredasarampo032020.salvador.ba.gov.br, ler as instruções, preencher o formulário de inscrição completo e pagar o valor de inscrição que é de R$ 20 para as funções de técnico em laboratório e técnico em enfermagem, e de R$ 30 para a função de enfermeiro.

Os requisitos para se candidatar às funções de técnico em laboratório e técnico em enfermagem são curso de nível médio completo com formação técnica na área e registro no respectivo conselho de classe. Na função de enfermeiro é necessário nível superior completo em Enfermagem e registro no conselho de classe.

As vagas são divididas, sendo duas para a função de técnico em laboratório, 30 na função de técnico em enfermagem e 20 para enfermeiro, respeitando o percentual de 5% para candidatos com deficiência e 30% para candidatos negros. A seleção é constituída por avaliação de títulos, única etapa de caráter classificatório.

Os aprovados terão jornada de 40 horas semanais, remuneração que varia entre R$ 1.962,48 e R$ 3.924,98 e, a depender das situações, poderão receber adicional noturno e insalubridade.