54 apartamentos em conjunto no Costa Azul são entregues a famílias

Cinquenta e quatro famílias foram beneficiadas com casas no conjunto habitacional Paraíso Azul II, no Costa Azul. As habitações, que tiveram custo de cerca de R$ 6,1 milhões, foram construídas pelo governo do estado e entregues na manhã desta quarta-feira (18) pelo governador Rui Costa.

Os moradores beneficiados já moravam na região, mas em condições precárias, afirmou Rui. "Estamos entregando as moradias nesta comunidade em etapas. Pelas fotografias, dá para ver que antes aqui era uma ocupação com muitos barracos, e agora as pessoas estão passando a contar com uma moradia digna. A última etapa deve ser entregue em fevereiro", afirmou.

A diarista Antônia Batista foi uma das pessoas a recebber o apartamento, onde vai viver com o marido. "Eu também tenho o sonho de trazer meus pais do interior para morar comigo nesse apartamento que recebi hoje. É a realização de um sonho", celebrou.



Os apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha e área de serviço, além de infraestrutura completa, com rede de abastecimento de água, de esgoto sanitário e de drenagem pluvial, além de iluminação pública, paisagismo, equipamentos públicos e outras qualificações no conjunto habitacional.

De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), Nelson Pelegrino, no início do ano que vem acontecem mais entregas. "Esta é mais uma etapa. O governador entregou outras unidades, hoje passa as chaves de 54 habitações e em janeiro e fevereiro do próximo ano ficam prontas mais 89. Além disso, estamos fazendo drenagem, pavimentação, esgoto, iluminação, praças e toda uma urbanização integrada", disse.

Somente no Costa Azul, o governo baiano está investindo aproximadamente R$ 23 milhões na construção de 213 unidades habitacionais e também na realização de melhorias nas residências de outras 253 famílias.