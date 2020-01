5ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira abre inscrições; veja como participar

Todo mundo correndo junto para ajudar um único vencedor: o Hospital Martagão Gesteira, que, todos os anos, cuida da saúde de milhares de crianças. Esse será o objetivo de cada participante que estará no dia 5 de abril, na Orla de Jardim de Alah, para participar da 5ª Corrida Colorida do hospital filantrópico. As inscrições já estão abertas.

Segundo a assessoria do hospital, os recursos arrecadados com as inscrições serão utilizados para o custeio do programa de transplantes do Martagão. Este ano, o hospital, que é referência em pediatria, vai passar a fazer transplante de medula óssea, fígado e rim.

O circuito tem quatro quilômetros de diversão para todas as idades. Nas quatro edições anteriores, mais de 10 mil pessoas participaram.

“Além de ser uma atração divertida para toda família, a Corrida tem um significado especial: arrecadar recursos para o hospital filantrópico que por ano atende mais de 80 mil crianças de todo o estado. Desde a primeira edição, os soteropolitanos têm demonstrado que são solidários e que estão juntos conosco em prol da causa da saúde da criança”, destaca o presidente do Conselho do Martagão, Maurício Martins, em nota divulgada pela assessoria.

Como participar

A inscrição custa R$ 80,00 e pode ser feita através do site Central da Corrida ou na lojinha do Martagão, na sede do Hospital. Crianças com até 12 anos e idosos a partir de 60 anos pagam meia. Menores de idade precisam ter a autorização de seus responsáveis legais para participar.

A expectativa do hospital é reunir cerca de três mil pessoas. Cada participante receberá um kit composto por camisa, sacola, lanche, medalha e pó colorido (Zim Color) para fazer o trajeto ficar ainda mais divertido.

“A Corrida Colorida é um projeto solidário consolidado do Martagão. As pessoas ficam na expectativa para participar, mas é importante ressaltar que as vagas são limitadas. Por essa razão, a gente convoca o nosso público e os doadores a se inscreverem o quanto antes no evento”, ressalta o gerente do setor de Captação de Recursos do Martagão, Felipe Feitosa.

Transplantes

Em 2019, o Martagão obteve todas as habilitações necessárias nos níveis federal, estadual e municipal para realizar os transplantes de medula óssea, fígado e rim. Neste processo, o Martagão será pioneiro em dois aspectos. Será o primeiro hospital da rede pública do estado a fazer transplante de medula óssea em crianças e jovens na faixa etária de 0 a 14 anos.

No estado, o implante de medula óssea já é realizado por outras unidades de saúde, mas somente em casos acima dos 14 anos. Abaixo dessa idade, os pacientes têm que se deslocar para outros estados para viabilizar o tratamento. No caso do Martagão, o serviço abrangerá a faixa etária de 0 a 18 anos.

O hospital será pioneiro também no caso dos transplantes de fígado, que é a única alternativa para crianças com doenças hepáticas. Na Bahia, no entanto, este tipo de cirurgia ainda não é feita em crianças.

Serviço

5ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira

Data: 05/04

Local: Orla de Jardim de Alah

Horário: Concentração a partir de 7h | Largada: 7h30 Valor: R$ 80,00 Inscrições: www.centraldacorrida.com.br, na ou Loja Social do Martagão Gesteira.

Informações: (71) 3032-3773.