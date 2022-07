5G no Brasil: veja lista de celulares compatíveis com a nova tecnologia

O 5G começa a funcionar nesta quarta-feira (6) no Brasil, inicialmente apenas na cidade de Brasília. No entanto, apenas o sinal não é o suficiente para usufruir da tecnologia, é necessário possuir um aparelho compatível.

São cerca de 70 modelos que, atualmente, são compatíveis com a rede 5G. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os usuários devem conferir a lista de modelos antes de comprarem um novo celular e verificar o selo de homologação localizado no aparelho ou no manual.

Veja abaixo a lista:

Apple

iPhone SE

iPhones 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 + 5G

Galaxy S21 Ultra G5

Galaxy A73 5G

Galaxy A22 5G

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M33

Galaxy A13

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy ZFlip 5G

Galaxy ZFold 3 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S22 Ultra

Galaxy A32 5G

Galaxy A52

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Motorola

Motorola Edge

Motorola Moto G50 5G

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20 Lite

Moto G71

Motorola Moto G 5G Plus

Moto G200

Motorola Moto G 5G

Moto G G100

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Pro 5G

Moto G62 5G

Moto G52 5G

Xiaomi

Xiaomi 12

Poco M4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 10 5G

Poco M3 Pro 5G

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Outros smartphones 5G são os modelos da Realme: Realme 9 Pro +, Realme GT Master Edition e Realme GT 2 Pro; da Asustek: ROG Phone 5, ROG Phone 5s, Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip; da Lenovo: Lenovo Legion Phone Duel; da Positivo: ZERO 5G; da HMD: Nokia G50 e da TCL: TCL 20 Pro 5G.