6 bairros de Salvador terão novo tratamento de esgoto; 'pinicões' serão desativados

Seis bairros de Salvador passarão a contar com um serviço de coleta e manejo adequado de esgoto a partir de dezembro deste ano. Serão contemplados os imóveis localizados em Canabrava, Trobogy, São Marcos, Vila Canária, Sete de Abril e parte de Castelo Branco.

Os esgotos serão coletados e transportados para o sistema público de esgotamento sanitário (SES) de Salvador. O processo será possível com a entrega da infraestrutura das bacias de esgotamento sanitário do Trobogy e de Cambunas, que já está com 83% do cronograma concluído.

O investimento na obra é de R$168 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e próprios da Embasa. O objetivo é que ocorra a coleta e condução do esgoto coletado nesses bairros até uma tubulação de grande porte (interceptor) na avenida Paralela, que é responsável por transportar esse material até a estação e condicionamento prévio da Boca do Rio (ECP Jaguaribe). Em seguida, esses fluidos serão conduzidos para dispersão pelo emissário submarino da Boca do Rio no Oceano, sem danos ao meio ambiente.

Na prática, segundo a Embasa, isso significa mais saúde e qualidade de vida para os moradores dos seis bairros contemplados, já que a integração das redes locais ao SES possibilitará a desativação das lagoas de tratamento de esgoto locais, conhecidos popularmente como “pinicões”. Além disso, há ainda benefícios para o restante da cidade, uma vez que quanto mais imóveis são ligados ao SES, mais esgoto é encaminhado ao condicionamento, deixando de poluir rios e praias.

“Essa é uma das obras mais importantes em andamento atualmente em Salvador, pois vai beneficiar cerca de 200 mil pessoas que habitam esses bairros com saúde e qualidade ambiental”, declara o presidente da Embasa, Rogério Cedraz.

Avanço na cobertura

Hoje, Salvador conta com 88% de cobertura desse serviço, segundo a Embasa. A fornecedora explica ainda que o índice o novo marco legal do saneamento estabelece como meta para 2033 é de 90%.

A infraestrutura das duas novas bacias inclui 19,94 quilômetros (km) de tubulação de esgoto pressurizada, 11,20km de tubulação de grande porte sem pressurização, sete estações de bombeamento, 67,27km de rede coletora convencional e 66,44km de redes auxiliares.

Com a conclusão dessa obra, o próximo passo para a ampliação do SES da capital baiana é a implantação do esgotamento sanitário em outra bacia, na região de Águas Claras, um investimento previsto de R$ 26 milhões. Essa obra, que dará acesso ao serviço público de coleta e tratamento de esgoto aos moradores de Águas Claras, Cajazeiras, Valéria e Jardim Esperança, já foi contratada e está em fase de mobilização.