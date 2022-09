6 filmes baianos premiados que vão te surpreender

As produções cinematográficas baianas têm ganhado cada vez mais reconhecimento em premiações diversas. Com gêneros variados, conheça algumas dessas tramas que trazem diferentes reflexões sociais e universais, além de ângulos diversos da terra do dendê.

1. Café com Canela

O filme conta a história de Margarida, mulher que vive isolada no Recôncavo da Bahia por conta da dor de perder seu filho. Em São Félix, ela reencontra Violeta, que vive na cidade de Cachoeira e é também marcada pelo luto. Nos encontros, entre faxinas e cafés, é possível ver uma transformação na vida das duas. A produção de Ary Rosa e Glenda Nicácio mostra o valor da amizade e do afeto, mas também trata de ancestralidade e questões como machismo e homofobia, além de explorar uma respeitosa relação com as cidades do Recôncavo.

Café Com Canela é um filme de Ary Rosa e Glenda Nicácio (divulgação)

Café com Canela conquistou três prêmios na 50ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A atriz Valdineia Soriano, do Bando de Teatro Olodum, que protagoniza o longa, venceu a categoria de Melhor Atriz. A produção ganhou, ainda, os prêmios de Melhor Roteiro e Júri Popular no Prêmio Petrobras de Cinema – por conta deste último, recebeu R$ 200 mil.

☌ Onde assistir: NOW

☌ Lançamento: 2018

☌ Duração: 1h 40min

☌ Direção: Ary Rosa, Glenda Nicácio

☌ Elenco: Valdinéia Soriano, Aline Brune, Babu Santana

☌ Gênero: Drama

2. O Caso do Homem Errado

Em 14 de maio de 1987, o jovem operário Júlio César de Melo Pinto estava chegando do trabalho quando, nas proximidades da sua casa, ouviu disparos de arma de fogo. O trabalhador resolveu verificar o acontecido e, ao se aproximar do local, foi confundido com assaltantes de um supermercado. Morto a tiros por polícias, Júlio não teve a oportunidade da defesa. O crime, ocorrido na zona leste de Porto Alegre, ficou conhecido, após repercussão e comoção nacional, como o Caso do Homem Errado.

O Caso do Homem Errado é um filme de Camila de Moraes (divulgação)

A investigação, que apurou a forma como o operário foi assassinado e confirmou que ele não era um criminoso, foi realizada em meio a uma forte pressão exercida por movimentos sociais e reportagens publicadas na imprensa. O caso ganhou notoriedade ainda maior após a divulgação de fotos que mostravam Júlio sendo colocado com vida na viatura, chegando, 37 minutos depois, morto a tiros no hospital. A ação da Polícia Militar colocava, assim, em pauta, um possível racismo. Afinal, se Júlio não fosse negro e, sim, um branco, estaria ele morto?

A diretora Camila de Moraes, 30 anos, não tinha completado nem mesmo um ano de idade quando a situação veio à tona. A produtora Mariani Ferreira, 29, não havia sequer nascido. Mas as jornalistas, ambas negras, sabem bem que a situação atual ainda não é tão diferente no país. Por este motivo, as duas se uniram para não deixar essa história, símbolo de tantas outras, morrer como Júlio.

O longa ganhou o prêmio de melhor filme do 9º Festival Internacional de Cine Latino, Uruguayo y Brasileiro, edição 2017. Além disso, ficou entre os 22 filmes brasileiros pré-selecionados para a vaga de representante do Oscar. A produção fez, ainda, estreia nacional no 45º Festival de Cinema de Gramado e teve passagem por diversos festivais renomados.

☌ Onde assistir: Globoplay

☌ Lançamento: 2018

☌ Diretor: Camila de Moraes

☌ Duração: 1h 10min

☌ Gênero: Documentário

3. Menino da Gamboa | curta-metragem

Gum é um garoto de nove anos nativo da praia da Gamboa. Ele nutre uma admiração por seu irmão mais velho que trabalha como carregador de malas para turistas que desembarcam na ilha. A seu modo, Gum desenvolve um método especial para ser como o irmão.

Uma obra rápida sobre valorizar a criança interior em equilíbrio com certos esforços para maior autoconhecimento e busca de evoluções. Aspectos com lições sobre empreendedorismo também se misturam na produção.

Menino da Gamboa é dirigido por Pedro Perazzo e Rodrigo Luna (divulgação)

O curta contou com financiamento da Secretaria de Cultura e do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, através do edital setorial de audiovisual de 2012. As filmagens aconteceram na praia de Gamboa do Morro, vizinha a Morro de São Paulo, localizado na ilha de Tinharé.

O filme foi premiado no Laboratório de Projetos de Curtas-Mertragens do Curta Cinema 2012, no Festival Internacional de Curtas do Rio, e venceu o prêmio de Melhor Filme Baiano no X Panorama Coisa de Cinema. Foi a única produção baiana no Festival Cine Ceará 2014, além de fazer parte da Seleção Oficial do 36º Festival de Havana e do XI Festival Internacional de Cortos de Talca, no Chile. O projeto foi dirigido por Rodrigo Luna e Pedro Perazzo.

☌ Onde assistir: YouTube

☌ Lançamento: 2014

☌ Diretor: Pedro Perazzo, Rodrigo Luna

☌ Elenco: Oscar Ribeiro, Raoni Alves

☌ Duração: 14 min

☌ Gênero: Ficção

4. Ilha

Emerson é um jovem da periferia que quer fazer um filme sobre sua história na Ilha, um lugar onde quem nasce não consegue sair. Para realizar seu plano ele sequestra o cineasta Henrique e juntos os dois reencenam sua vida, com algumas licenças poéticas. Porém, eles aprendem que no jogo de fazer cinema os limites podem ser outros.

Ilha tem direção de Ary Rosa e Glenda Nicácio (divulgação)

As interações entre Emerson e Henrique contam com frases de efeito misturadas com o linguajar local. Apesar de algumas críticas pontuarem os tons teatrais em demasia e alguns diálogos que parecem forçados, outras afirmam que esses pontos trazem ainda mais graça às mensagens da obra – que vão de críticas às faltas de representatividade até mensagens poéticas para quem ama cinema e lições sobre melhorias em relacionamentos humanos diversos.

O longa-metragem baiano Ilha, de Ary Rosa e Glenda Nicácio, foi o vencedor da categoria Menção Especial pelo júri da Competitiva Nacional do XIV Panorama Internacional Coisa de Cinema. O filme foi exibido na mostra competitiva da 51ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, selecionado para a mostra Première Brasil e eleito para a 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

☌ Lançamento: 2018

☌ Duração: 1h 36min

☌ Direção: Ary Rosa, Glenda Nicácio

☌ Elenco: Renan Motta, Aldri Anunciação, Sérgio Laurentino

☌ Gênero: Drama

5. Travessia

Roberto (Chico Diaz) acabou de perder a esposa e está solitário e infeliz. Além disso, o relacionamento com seu único filho, Júlio (Caio Castro), vai de mal a pior. Um dia, após se embebedar e fracassar ao tentar contratar uma prostituta, ele acaba atropelando um garoto. Desesperado, ele coloca o menino no carro e o leva ao hospital mais próximo. Apesar do socorro imediato, Roberto precisa prestar esclarecimentos na polícia e corre o risco de ser preso.

Com reflexões sobre o perdão e as bases salvadoras de uma família, o filme apresenta uma Salvador fora dos pontos turísticos e exibe os declínios e as evoluções dos protagonistas enquanto reflete sobre os relacionamentos e suas problemáticas nos tempos atuais.

Travessia é dirigido por João Gabriel (divulgação)

Filmado em Salvador, antes de serem iniciadas as gravações, o projeto foi premiado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia em 2013. O projeto foi selecionado ainda para o Boutique Cinema do Brasil em 2013, que tem o objetivo de promover e exportar o cinema nacional para o exterior. Apresentado no Festival de Cannes, o filme ganhou o 10º Fest Aruanda, nas categorias de melhor filme e melhor montagem.

☌ Onde assistir: YouTube Play | Google Play

☌ Lançamento: 2017

☌ Duração: 1h 30min

☌ Direção: João Gabriel

☌ Elenco: Chico Diaz, Caio Castro, Camilla Camargo

☌ Gênero: Drama

6. Cidade Baixa

Dirigido por Sérgio Machado, o filme mostra Deco (Lázaro Ramos) e Naldinho (Wagner Moura) que se conhecem desde garotos, sendo difícil até mesmo falar em um sem se lembrar do outro. Eles ganham a vida fazendo fretes e aplicando pequenos golpes a bordo do Dany Boy, um barco a vapor que compraram em parceria. Um dia surge Karinna (Alice Braga), uma stripper que deseja arranjar um gringo endinheirado no carnaval de Salvador e a quem a dupla dá uma carona.

Em Salvador, a dupla reencontra Karinna, que está agora trabalhando em uma boate. Aos poucos a atração entre eles cresce, criando a possibilidade de que levem uma vida a três. Entre as dificuldades do relacionamento, o filme mostra o cotidiano das pessoas dessa região, retratando a pobreza, drogas, prostituição e violência.

Cidade Baixa, de Sérgio Machado (divulgação)

O longa ganhou o prêmio de melhor filme no Festival do Rio 2005, ganhou o grande Prêmio Cinema Brasil de melhor atriz. Ganhou o Prêmio da Juventude do Festival de Cannes 2005 e do prêmio ACIE de Cinema, levou para casa o prêmio de melhor filme, melhor diretor e melhor atriz.

☌ Onde assistir: adquira o DVD

☌ Lançamento: 2005

☌ Duração: 1h 40min

☌ Direção: Sérgio Machado

☌ Elenco: Lázaro Ramos, Wagner Moura, Alice Braga

☌ Gênero: Drama, Romance