6 filmes sobre mentes brilhantes e casos reais para se inspirar

Todos somos brilhantes. Para que a nossa luz siga firme, basta que lembremos de transbordar em tudo e ficar apenas onde coubermos. E é justamente isso o que foi reforçado pelos legados de grandes mentes revolucionárias. Às vezes é apenas de lembretes assim que precisamos para seguir mais firmes e fortes. Por isso foi que fiz uma seleção especial de filmes que batem forte no peito e nos dão aquele gás motivacional importante!

Para tudo ficar ainda mais especial, são tramas sobre casos reais peculiares e emocionantes. Confira abaixo e, antes, não esqueça também que ser luz até quando tudo se apaga é ser vela. A vela deixa claro que serve para acender várias outras e não é por isso que sua própria chama será encurtada. Lâmpada que não ajuda ninguém a encontrar a porta, está quebrada.

1. Uma Mente Brilhante

John Forbes Nash Jr. foi um matemático norte-americano ganhador do Prêmio Nobel, mas a sua vida ultrapassou diversos percalços que poucos poderiam imaginar. Aos 21 anos, ao ganhar reconhecimento, o revolucionário descobre que vai precisar lutar com segredos da própria mente para seguir com os seus objetivos. Para quem ama psicologia, a trama é um prato cheio – e mesmo quem não é um apaixonado por matemática, vai se deliciar.

Vencedor de Melhor Filme do Oscar, o longa vem para marcar ainda mais o legado do gênio da matemática, sendo baseada no livro homônimo de Sylvia Nasar, uma biografia muito precisa e abrangente da vida de Nash. Com frases reflexivas daquelas para colarmos nas paredes dos quartos, a obra vem repleta de lições sobre amor, humanidade, legado, humildade, perseverança e empreendedorismo em todas as entrelinhas. Uma poesia.

➨ Duração: 2h 15m

➨ Gênero: Drama | Romance

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Ano de lançamento: 2001

2. Rainha de Katwe

A minissérie O Gambito da Rainha ganhou diversos prêmios e uma vasta aclamação da mídia, mas para quem quer toda aquela motivação em uma trama baseada em um impactante caso real, aqui está a melhor pedida. No longa Rainha de Katwe conhecemos a história de Phiona Mutesi, uma jovem de Uganda que faz de tudo para alcançar o seu objetivo de se tornar uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo.

Órfã de pai e moradora de uma região bem pobre, Mutesi foi obrigada a largar a escola por falta de dinheiro, mas agora está decidida a enfrentar todos os obstáculos para tornar o seu sonho em realidade. Emocionante e com muitas pitadas de mensagens sobre não se acomodar e críticas sociais de peso, a obra vai desde a pobreza, violência e desigualdade até os momentos mais vibrantes para quem deseja mais gás no dia a dia.

➨ Onde assistir: Disney+

➨ Duração: 2h 04m

➨ Gênero: Biografia | Drama

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Ano de lançamento: 2016

3. Como Estrelas na Terra

Com muita dificuldade para se concentrar nos estudos, Ishaan é uma criança de nove anos que mal consegue escrever o alfabeto. Depois de diversas reclamações da escola, ele acaba sendo levado ao internato pelo seu pai, o qual acredita que o mal desempenho possa ser por falta de compromisso. Isso leva o menino a ter depressão, até que um professor substituto de artes, Nikumbh, logo percebe o problema do jovem e resolve ajudá-lo não só a aprender, mas também a viver.

Pode preparar o lencinho! As mentes brilhantes do filme são diversas. O professor e o menino trocam compreensões sobre o mundo da leitura e da escrita enquanto muito nos ensinam e confirmam a frase de Einstein: "Todo mundo é um gênio. Mas, se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido".

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração: 2h 55min

➨ Gênero: Drama | Bollywood

➨ Nacionalidade: Índia

➨ Ano de lançamento: 2007

4. Maudie: Sua Vida e Sua Arte

Maud Lewis sofre de artrite reumatoide e, por isso, muitas pessoas deduzem que ela é incapaz. Mas, nela existe um sensível dom artístico, cujo desejo de expressar a fará deixar a família para trás e viver a sua história de amor profundo, dor e preconceito. Sua trajetória conta sobre o sucesso e reconhecimento de uma artista popular a despeito dos pesares e dos julgamentos.

Para quem quer se inspirar em uma mulher forte e que realmente existiu, eis aqui mais uma baita opção. Os amantes da arte e da criatividade podem anotar a dica sem dó. Cada sentimento da artista visual é expelido de formas viscerais e belíssimas. A felicidade nas simplicidades da vida, as críticas ao machismo e um romance que muito esclarece são pontos que permeiam toda a trama.

➨ Onde assistir: Apple Tv

➨ Duração: 1h 55m

➨ Gênero: Drama | Romance | Biografia

➨ Nacionalidade: Canadá

➨ Ano de lançamento: 2016

5. O Rei do Show

Que tal descobrir como o circo foi criado? O showman P. T. Barnum foi quem transformou as apresentações circenses no que elas são hoje. Porém, para ficar famoso, apesar de encantar o público com muitas verdades e sacadas geniais, o empreendedor passa a enganar imensamente a sua plateia. E isso pode levá-lo para o buraco.

Repleto de alertas sobre a importância da transparência, o filme é ideal para qualquer empreendedor! Durante a saga há ainda uma importante questão pendente na vida do protagonista: o seu caráter frágil e uma paixão cega pela cantora Jenny Lind. Mas a equipe que Barnum monta para o circo também não fica de fora dos destaques do longa. Cada um traz as suas questões pessoais e os seus sonhos profissionais, gerando uma gama de ensinamentos e inspirações para qualquer um que assistir.

E, apesar de ser um musical (o que poderia não ser atrativo para todos), o filme foca muito em diálogos, relações bem construídas e um ritmo que não para de encantar.

➨ Onde assistir: Disney+

➨ Duração: 1h 45m

➨ Gênero: Musical | Drama

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Ano de lançamento: 2017

6. Coco Antes de Chanel

Cansada dos chapéus floridos, dos espartilhos apertados e metros de fita que definem a moda feminina, Coco passa a usar roupas do homem com o qual se relaciona como ponto de partida para criar uma elegante e sofisticada linha feminina que a leva ao topo da costura parisiense.

O filme exibe erros, acertos e as diversas nuances da vida dessa mulher disruptiva. Ela nunca teve medo de enfrentar os padrões sociais e estéticos para buscar mais conforto e inovação. Para quem busca uma trama sobre autenticidade e revolução, esta é a mais indicada da lista.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Duração: 1h 50m

➨ Gênero: Drama | Romance

➨ Nacionalidade: França | Bélgica

➨ Ano de lançamento: 2009