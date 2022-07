6 jovens influenciadoras de Salvador que fazem sucesso no TikTok

Com conteúdos que saem de temas clichês, os vídeos de jovens baianas entre 18 e 21 anos fogem de moda, beleza ou apenas das dancinhas no TikTok. Feitos para todos os gostos, elas cativam adolescentes e outros jovens de todo o Brasil com os vídeos curtos e criativos.

O sucesso dessas influenciadoras é tão grande que os conteúdos postados na ferramenta se tornam tendências para todas as outras redes sociais.

Saiba quem são e o que elas abordam:



1. Duda Maryah | @dudamaryah

Natural de Salvador, Duda acumula mais de 8 milhões nas redes sociais. A influencer surpreende por cativar o público jovem através de vídeos que mostram o dia a dia em família, as preocupações com os estudos e outros temas.

Com 19 anos, ela acumula seguidores de São Paulo e de outros estados, além dos baianos. Os conteúdos unem bom-humor e um foco especial em temáticas como amizades, irmãos e outros tipos de relacionamentos do cotidiano (gerando identificações).

O seu início no TikTok foi em julho de 2020 e seu perfil cresceu rapidamente, viralizando um vídeo em 2021 e alcançando mais de 7.9 milhões de visualizações. Além de ter seguidores fiéis, quebrando paradigmas e fugindo de assuntos e estilos já batidos nas plataformas, seu sucesso no app se revela em números: são mais 114 milhões de curtidas, além de um crescimento constante em todas as outras redes sociais.

Instagram: https://www.instagram.com/duddamaryah/



2. Xehli G | @xehli

Com 22 anos e nascida em Salvador, a personalidade é conhecida principalmente pelos vídeos no estilo de Ponto de Vista no TikTok. Ela aborda conteúdos sobre viver fora de padrões, comparações em viagens, relacionamentos e outros aspectos curiosos com a realidade do dia a dia dos jovens.

Além no TikTok, ela também é muito popular no YouTube, onde lançou seu canal em 2015 e alcançou de 3.7 milhões de visualizações. Apenas no TikTok, a influenciadora está chegando aos 4 milhões atualmente.



3. Brenda Sales | @brendadesal

Brenda é jornalista e mostra formas de conhecer uma nova Salvador. Com foco em dicas de turismo, ela apresenta locais nada óbvios para conhecer pela cidade, além de apresentar novidades que estão chegando na capital baiana.

Gastronomia, cultura, lugares para relaxar, espaços para ir em casal, áreas badaladas, destinos com vistas maravilhosas e outros temas se misturam em seus tours repletos de alertas sobre como aproveitar cada local.

A produtora de conteúdos já acumula mais de 1.3 milhões de curtidas e está chegando nos 85 mil seguidores.

Instagram: https://www.instagram.com/brendadesal/



4. Rebeca Cerqueira | @rebecacerqueiraaa

Com 19 anos, a soteropolitana demonstra muito talento na dança e é líder de torcida do Esporte Clube Bahia. Mas ela vai além das danças e coloca frases reflexivas ou criativas em seus vídeos, gerando mais identificação para o público.

O conteúdo versátil e bem humorado também se mistura com lifestyle e dicas de maquiagem ou para cabelos cacheados.

São mais de 237.5 mil seguidores e 6.6 milhões de curtidas acumuladas.

Instagram: https://www.instagram.com/_rebecacerqueiraa/



5. Amanda Mota | @amoramota

Amanda dá dicas sobre viagens e beleza de formas inusitadas. Com um perfil cada vez mais aquecido, ela conquista seu espaço nas redes mostrando uma "vida real", em que os perrengues e aprendizados não ficam de fora. Assim, a produtora de conteúdos segue criando cada vez mais conexão com seus seguidores.

Ela apresenta lugares para conhecer em Salvador ou em outros destinos pelo mundo, focando em gastronomia, cultura e outras temáticas. Espaços históricos diferentes também ficam inclusos nas indicações.

Ela está chegando aos 50 mil seguidores e segue em crescente em todas as redes sociais.

Instagram: https://www.instagram.com/amoramota/



6. Aline Serravalle | @alineserravalle

Aos 21 anos, a atriz tem conquistado milhares de seguidores na plataforma. Ela mostra um pouco da sua rotina e exibe os seus diversos talentos, como cantar e atuar. Com muito carisma e lifestyle, os números do seu perfil não param de subir.

São mais de 342.8 mil seguidores e 9.2 milhões de curtidas.

Instagram: https://www.instagram.com/alineserravalle/