6 passos para você ser proativo na segurança online

As suas informações são o que identificam você no mundo da internet. Ou seja, quando você acessa um site, ou baixa um programa, ou até mesmo se diverte em um aplicativo, diversos dados seus estão sendo trocados com o servidor de destino. Os famosos cookies são um bom exemplo de informações que os sites recebem de você.





Calma, isso não significa que o seu computador está em perigo. Na realidade, os cookies foram criados para permitir uma navegabilidade mais personalizada. Por isso, é seguro você ler as regras de dados dos sites que você acessa para saber o que é exigido que você compartilhe com o site de destino.





Ler os cookies é apenas uma ponta de todo o arcabouço de proatividade quanto a segurança online. Afinal, existem diversas atitudes que você deve adotar em seu dia a dia ao navegar na internet para se certificar de que você tem toda a proteção necessária para acessar sites e baixar programas em seu dispositivo.

Cuidado com as suas informações

A primeira atitude para quem busca de ser proativo na segurança online é cuidar das suas informações. Esse cuidado envolve saber qual site você acessa e quais informações são necessárias para que você navegue no site em questão. Isso é ainda mais importante para quem precisa compartilhar dados em algum site.





Por exemplo, se o site exige que você envie imagens do seu documento de identidade, ou pede dados do seu cartão de crédito, tome muito cuidado. Afinal, em mãos erradas, essas informações podem causar grandes problemas com relação ao seu cartão ou a alguém utilizando seu documento de identidade de maneira errada.

Utilize VPN

Outra atitude muito interessante para quem deseja ter proatividade na proteção online é utilizar a Virtual Private Network (VPN). Essa tecnologia tem como foco garantir que o usuário poderá navegar de uma maneira muito mais protegida do que sem utilizá-la. Pois ela garante que os seus dados sejam mascarados.





O interessante é que a Virtual Private Network pode ser utilizada em diferentes dispositivos e até mesmo em navegadores da web. Por exemplo, ao utilizar um VPN Chrome você consegue garantir que a sua navegabilidade no navegador da Google será ainda mais segura do que sem o uso dessa tecnologia.

Ative a verificação em duas etapas

Diversos sites e aplicativos oferecem o recurso da verificação em duas etapas. Essa tecnologia funciona como mais uma etapa para permitir que você acesse o site em que tem conta. Geralmente, a verificação em duas etapas funciona com códigos enviados via SMS ou então ligações. Em alguns casos, é possível também receber o código via e-mail.





Independentemente de qual for o caso do site que você acessa, ter a verificação em duas etapas ativadas garante que você saiba quando alguém tenta entrar em sua conta. Por isso, utilizar essa ferramenta quando ela estiver disponível é definitivamente uma ótima atividade para quem deseja ser proativo na segurança online.

Utilize senhas variadas

A falta de criatividade na criação de senhas é outro fator que você deve levar em consideração. Pois muitas pessoas utilizam a mesma senha para acessar as suas contas. Com isso, quando alguém descobre uma de suas senhas acaba conseguindo acesso a muito mais do que simplesmente um site apenas.





Por isso, seja criativo. Diversifique as suas senhas, combine números e letras. Além disso, utilize também os caracteres especiais, como exclamação e arroba, quando permitido. Quanto mais difícil for prever a sua senha, menor será a chance de que alguém consiga acessar a sua conta.

Evite downloads suspeitos

Diversos sites automaticamente começam a baixar programas em seu dispositivo, ou então oferecem vantagens exclusivas se você clicar em determinado botão. Se isso acontecer com você, desconfie. Afinal, como o próprio ditado já diz: “quando a esmola é muita, o santo desconfia”.





Desconfie de vantagens que parecem ser muito mais do que realmente são. Procure verificar se o site que você pretende baixar o programa é realmente confiável e tem boas avaliações de seus clientes. Além disso, aproveite para fazer downloads de sites que tem boa reputação entre seus clientes.

Evite WiFi públicas sem VPN

A última boa prática para quem deseja ser proativo na segurança online é evitar a conectividade em Wi-Fi públicas se você não tem VPN. Conforme mencionado, a Virtual Private Network garante uma camada adicional de proteção às suas informações. Isso é ainda mais importante para quem acessa a internet pública.





Caso você tenha a VPN instalada, aproveite para acessar internets públicas ou privadas. Porém, se você não tem essa tecnologia, priorize sempre internets privadas, já que elas são mais seguras do que as públicas. Aproveite todas essas dicas e navegue com ainda mais proteção na internet.





Este conteúdo não reflete nem total nem parcialmente a opinião do jornal Correio e é de inteira responsabilidade do seu autor.