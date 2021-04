6 pousadas que vão ampliar o seu contato com a natureza na Bahia

A Universidade do Utah e a Universidade do Kansas realizaram uma pesquisa comprovando que é possível aumentar mais de 50% da criatividade apenas mantendo contato com a natureza.

E uma forma especial de alcançar o feito é visitando pousadas que são rodeadas pela Mata Atlântica e por diversos aspectos do verde e de outras cores. Com excelentes estruturas, existem diversas que estão pertinho de Salvador e que são mais isoladas.

Bibliotecas, para fazer leituras em meio ao jardim, salas de massagem, piscinas em meio às árvores e muitas outras opções podem ser encontradas e desfrutadas nesses espaços encantadores.

Como uma escritora apaixonada por todas as formas de criatividade, não poderia deixar de apreciar as metáforas da natureza, que tanto nos ensina todos os dias. Desta vez, então, trouxe um compilado com belíssimos locais para se hospedar e respirar melhor.

Confira as opções, que foram aqui listadas sem ordem de preferências:

1. Pousada Capitú | @pousada_capitu

Pousada Capitu (divulgação)

A Pousada Capitú é um verdadeiro refúgio de paz situado entre o rio de Imbassaí e a famosa praia do local. Vinculado à costa selvagem Atlântica, o hotel oferece 14 chalés rústicos com paredes coloridas, que combinam o encanto natural.

Além de todo o verde, do café da manhã no jardim e da total liberação para que leve o seu pet, o espaço ainda oferece massagem relaxante ao ar livre.

Piscina exterior, restaurante perto do rio, bar próximo à borda da praia, Wi-Fi na totalidade do estabelecimento e um parking privado gratuito são alguns dos outros quesitos oferecidos pelo espaço.

➨ Endereço: Imbassaí, Mata de São João | Bahia

➨ Preço: Uma diária a partir de R$ 380: para duas pessoas

➨ Café da manhã incluso e Spa à parte

➨ Telefone: (71) 3199-0545 | (71) 9 9941 5119

➨ Site: http://capituimbassai.com/

2. Baleias Home | @baleias_home

Baleias Home (divulgação)

Para quem está buscando um local que recebe pouquíssimos hóspedes por vez, o que colabora ainda mais para um isolamento seguro, a Baleias Home é a pedida ideal. São apenas três suítes disponíveis na área e nem sempre todas estão preenchidas.

O quarto superior inclui uma varanda que mais parece um excelente terraço para curtir a natureza de cima. Mas o principal inferior também não deixa de encantar, já que é localizado de frente para a piscina e rodeado pela natureza da mesma maneira.

Os hóspedes recebem estacionamento gratuito e ficam com o comando da cozinha e de uma sala espaçosa, a qual ganha contato direto com a piscina. Tudo isso é organizado dentro de um pedaço especial da Mata Atlântica, que ainda se mistura com uma horta e um jardim.

Redes e bancos ao ar livre ajudam para um contato mais próximo com a natureza e, além de tudo, o espaço ainda oferece um pequeno mirante para quem deseja contemplar as árvores.

➨ Endereço: Loteamento Quinta do Castelo da Torre | Parcela 91, quadra 2 | Açu da Torre, Praia do Forte

➨ Preço: Duas diárias por R$ 800: para duas pessoas

➨ Café da manhã à parte (R$ 40 por pessoa)

➨ Telefone: 71 99733-1037 (WhatsApp)

➨ Site: Não tem

3. Vilangelim Eco-Pousada | @vilangelim_ecopousada

Vilangelim Eco Pousada (divulgação)

A natureza, em toda sua exuberância, se faz presente nos diversos cantos da Vilangelim. Uma privilegiada área verde, de 8mil m2, abriga seus apartamentos em chalés e toda a estrutura. Coqueiros, árvores e diversas platas diferentes se misturam a flores e cores no espaço.

Além de uma piscina ampla, o local oferece sala de leitura com biblioteca, quiosque de massagens, restaurante à la carte, bar e estacionamento.

Varanda privativa e rede para apreciar o bosque e seus jardins convidam ao descanso nos 20 apartamentos oferecidos. Todos dispõem de ar-condicionado, ventilador de teto, frigobar e TV. E, no restaurante, cada refeição é uma oportunidade de saborear um visual panorâmico completo da Pousada.

➨ Endereço: Imbassaí - Bahia

➨ Preço: Uma diária a partir de R$ 365: para duas pessoas

➨ Café da manhã incluso

➨ Telefone: +55 71 3677-1144

➨ Site: https://www.vilangelim.com.br/pt-br/acomodacao-segura

4. O Céu de Boipeba | @oceudeboipeba

O Céu de Boipeba (divulgação)

Com localização privilegiada, o Céu de Boipeba encontra-se no alto de um pequeno morro e oferece uma vista panorâmica indescritível. É possível contemplar do alto o oceano na baía de Tinharé e os rios que banham a ilha. Se durante o dia o visual é impactante com tons de verde e azul do mar, a noite estrelada também promete surpreender: relaxar na varanda ao som do mar é o convite perfeito para as noites de luar.

O ambiente da pousada é de tranquilidade e contato com a natureza. Apreciar o silêncio e respeitar o descanso dos outros hóspedes é essencial. E, apesar de estar erguida em meio à exuberância da Mata Atlântica e cercada de verde por todos os lados, a pousada fica a apenas 5 minutos do centro da vila, permitindo fàcil acesso às suas comodidades, sem perder o sossego da natureza.

➨ Endereço: Boipeba - Bahia

➨ Preço: Uma diária a partir de R$ 400: para duas pessoas

➨ Café da manhã à parte

➨ Telefone: (75) 99908 8995

➨ Site: https://www.oceudeboipeba.com/

5. Refúgio da Vila | @refugiodavila

Refúgio da Vila (divulgação)

O Refúgio é o mais luxuoso desta seleção e tem como lema o contato com a natureza sem nenhuma perda do conforto. No espaço, móveis rústicos e peças do artesanato da região fazem parte da decoração elaborada pelo arquiteto Marlon Gama.

Aconchegantes suítes com ar-condicionado e varanda com rede garantem momentos relaxantes com vista para a paisagem. No espaço de lazer, a piscina dividida para adultos e crianças possui hidromassagem e ainda há uma área especial para Massoterapia.

Tudo isso fica a apenas 50 km de Salvador. E para quem adora as delícias da culinária baiana e quer frutos do mar, essas são as especialidades do restaurante da pousada.

➨ Endereço: Praia do forte - Mata de São João - BA

➨ Preço: Uma diária a partir de R$ 800: para duas pessoas

➨ Café da manhã incluso

➨ Telefone: (71) 3676-0114

➨ Site: https://refugiodavila.com.br/

6. Passárgada Pousada e Restaurante | @pousadapassargada

Passárgada Pousada e Restaurante (divulgação)

Com ampla estrutura e vista para o mar, a Pousada Passárgada é localizada em Morro de São Paulo e, além das belas paisagens, proporciona aos visitantes um pôr do sol incrível. Para quem está buscando o máximo de conforto, é uma das pedidas ideais.

Piscina e restaurante com cardápio variado são apenas alguns dos detalhes oferecidos pelo local. Os apartamentos são bem decorados e equipados com ar-condicionado, TV, frigobar, cofre, secador de cabelos e Wifi. Algumas unidades contam ainda com varanda, rede e vista mar.

E não para por aí: o ambiente charmoso ainda conta com voz e violão, ao som de Bossa Nova e MPB.

➨ Endereço: Morro de São Paulo - Bahia

➨ Preço: Uma diária a partir de R$ 525: para duas pessoas

➨ Café da manhã incluso

➨ Telefone: (75) 3652-1069

➨ Site: https://www.pousadapassargada.com.br/pt-br/