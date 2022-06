600 policiais civis participam de operação em toda Bahia

Uma grande operação com as 26 Coordenadorias Regionais da Polícia Civil foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (10). Mais de 600 policiais participarão das ações, que cumprem mandados de prisão e busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, Um dos objetivos desta fase é retirar de circulação criminosos que poderiam aproveitar o São João para cometer novos delitos, aproveitando o retorno dos tradicionais festejos ao calendário de eventos baianos.

"Como o nome diz, a Unum Corpus é uma operação que demonstra que a Polícia Civil é um só corpo. Assim, realizamos, entre uma fase e outra, frequentes intercâmbios de informações entre as coordenadorias, de modo que exista ajuda mútua na busca pelos alvos", declarou a diretora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegada Rogéria Araújo.

Esta é a quinta fase da Operação Unum Corpus. Nas fases anteriores, a operação prendeu 406 criminosos, entre cumprimentos de mandados e capturas em flagrante.