64 baianos são encontrados em situação de trabalho escravo em São Paulo

64 trabalhadores baianos foram resgatados em situação análoga de escravo na cidade de Pedregulho, em São Paulo. As vítimas trabalhavam em uma fazenda de colheita de café e, entre eles, estavam 12 crianças e adolescentes.

Eles foram levados de volta para as cidades de origem, Iaçu e Aracatu, onde recebem apoio de equipes da Secretaria de Justiça, Direito Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS). Os trabalhadores receberam três parcelas do seguro desemprego e irão receber as verbas rescisórias. Além disso, famílias das vítimas resgatadas serão beneficiadas com as doações de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“Fizemos reuniões para entender a situação da região e explicar as equipes de que forma abordaríamos os trabalhadores resgatados nas entrevistas. Após isto, demos início as tratativas de regularização para a garantia de direitos trabalhistas dessas pessoas e, em seguida, nos reunimos com a prefeitura, que tem dado total apoio e suporte neste caso, bem como em apoiar futuros projetos de inserção e capacitação dos trabalhadores resgatados”, esclarece o coordenador de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da SJDHDS, Admar Fontes Junior, que acompanha a operação.

Além do atendimento prestado às vítimas, a equipe da SJDHDS também distribuiu cartazes, panfletos e camisas para os profissionais da rede socioassistencial do município, visando reforçar a campanha de combate ao trabalho análogo ao de escravo no Estado.