7 aplicativos baianos que vão facilitar o seu dia a dia

A Bahia é berço não apenas da arte e da criatividade, mas também da tecnologia e da inovação. Com muitas utilidades, aplicativos baianos estão revolucionando o mercado e colaborando com o dia a dia de toda a população.

Não importa se o objetivo é encontrar promoções para um mercado mais barato, organizar as finanças, encontrar itinerários de transportes públicos ou compartilhar práticas esportivas, a capital baiana tem de tudo! E, muitas vezes, não é preciso nem estar conectado à internet para utilizar esses apps.

Confira as oito opções de aplicativos para facilitar a sua rotina:

1. CittaMobi | @Cittamobi

• ITINERÁRIOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS

Os usuários do BRT de Salvador agora têm mais comodidade. Os horários dos ônibus serão verificados diretamente pelo celular nas estações. Para isso, basta abrir o aplicativo CittaMobi, que disponibiliza essas informações.

Além das linhas de ônibus BRT, os passageiros podem consultar os horários dos veículos nas linhas convencionais e também no metrô. No app, os usuários devem clicar na sigla "BRT" na localização das estações.

Nos últimos 30 dias, a ferramenta registrou mais de 3,7 milhões de acessos ao aplicativo na capital baiana. Cittamobi está disponível para dispositivos Android e iOS. O download e o registro são gratuitos.

“Esta ampliação da oferta de informações do aplicativo certamente agregará mais serviços de BRT que são bem recebidos pela população de El Salvador”, afirma o secretário da Semob, Fabrizio Muller.

BRT - Ainda em operação assistida e com tarifa gratuita até o dia 31. O BRT de Salvador funciona de segunda a domingo, das 8h às 17h. Uma média de 3.800 passageiros utilizam diariamente o modal, que já transportou mais de 75.000 cidadãos. Atualmente, o trajeto entre as estações Rodoviária e Itaigara pode ser feito em aproximadamente 12 minutos.

➔ IOS e Android:

2. Freepass | @freepass.brasil • MERCADO COM PROMOÇÕES PARA RECEBER EM CASA

Para quem deseja fazer suas compras de mercado sem sair do conforto de casa e, de quebra, encontrar promoções das melhores marcas, o app Freepass é a pedida ideal. Disponível para Android ou IOS, o aplicativo ainda conta com combos especiais para Dia dos Namorados, Dia dos Pais e outras datas festivas.

Além das promoções, de toda a facilidade e praticidade garantidas, a marca Freepass vai além do app e também conta com a possibilidade de estar presente em condomínios, prédios e espaços comerciais com suas lojas autônomas, vitrines virtuais e lockers: tudo para que você possa encontrar os melhores produtos de forma rápida e sem dor no bolso, facilitando o seu dia a dia.

Quer aproveitar as promoções e saber mais? Acompanhe aqui

➔ IOS: e Android

3. Giross | @giross.app

• DELIVERY PARA MARCAS DIVERSAS COM MENOS TAXAS (E MOTOBOYS)

A sua empresa envia produtos, mas está precisando de uma empresa que cuide de todo este trâmite? O aplicativo Giross faz o delivery de diversas marcas com taxas mais baixas. O Giross já tem em seu portfólio envios de produtos da Arezzo, Drogasil, Subway e Pague Menos, entre muitos outros nomes de peso. A empresa atende 90 cidades e faturou R$ 2 milhões até agora em 2022.

Para quem está buscando renda extra, é possível lucrar mais sendo uma empresa afiliada ou um motoboy ou motogirl que leva os produtos até os clientes das marcas. O serviço do app oferece não somente a rapidez nas entregas, mas também uma rede de negócios afiliados que vão desde grandes farmácias e pequenas marcas de roupas até estabelecimentos que fornecem alimentos. É uma variedade de negócios crescendo de forma exponencial, independente dos ramos.

E o melhor? Tudo isso com o custo-benefício mais proveitoso do mercado. Após o cliente da empresa solicitar qualquer item da marca, ele vai poder acompanhar todo o trajeto até receber o produto, além de ter todas as formas de pagamento disponíveis para facilitar a vida dele e do negócio que fizer parte do Giross.

➔ Baixe aqui

4. Trazfavela | @trazfavela

• DELIVERY PARA BAIRROS DA PERIFERIA

Se, por um lado, os moradores da periferia se sentem frustrados ao fazer compras e lerem o aviso: "Sua região está fora da área de abrangência", isso também dificulta o processo para os comerciantes em toda a cidade. Para resolver este problema, surgiu a TrazFavela, uma plataforma de entrega que foca nos locais periféricos.

Uma justificativa comum para a recusa de fornecimento à periferia diz respeito à insegurança dos locais, definidos como áreas de risco. No entanto, Iago Santos, CEO da TrazFavela e morador de São Caetano, afirma que “das 4.000 entregas realizadas, apenas uma situação foi relatada pelo entregador, mas ele não teve nenhum tipo de perda, ou dano".

O TrazFavela ainda funciona por meio de atendimento no WhatsApp e está em fase de desenvolvimento de quatro aplicativos voltados para os comerciantes, entregadores, clientes e um canal de suporte. Sem dar muitos "spoilers", Iago contou que o lançamento vai acontecer em breve, já que ainda depende de ajustes. Para o futuro, a ideia é expandir o negócio para bairros periféricos de outros três estados: Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

➔ A plataforma fornece pacotes de serviços com preços acessíveis para os comerciantes e os interessados em fazer parte do TrazFavela podem acessar as redes sociais, o site ou entrar em contato com o número da central: (71) 9 9407-4309.

5. Preço da Hora Bahia

• PARA ENCONTRAR OS MELHORES PREÇOS NO ESTADO

O Preço da Hora Bahia foi uma iniciativa do governo, por meio do Ministério da Fazenda, para proporcionar à população uma ferramenta que ajude a todos na hora de economizar em suas compras. O app permite que os cidadãos conheçam os preços recentes de mais de 500 mil produtos comercializados em toda a Bahia.

Uma grande novidade do aplicativo na nova versão é a função "Melhor hora", que informa sobre a movimentação do supermercado durante o dia por meio de um gráfico, para que o consumidor possa planejar e ir ao estabelecimento no horário em que houver menos movimento e evite filas e aglomeração.

“Se você sabe onde está o menor preço, pode economizar. E o aplicativo foi criado com o objetivo de ajudar os baianos de todos os municípios a comprar melhor”, disse Jadson Bittencourt, diretor de Produção de Informações do ministro. Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA).

A ferramenta tem sido amplamente utilizada e os usuários estão constantemente dando sugestões de melhorias. Uma delas é agilizar o processo de busca por produtos populares, o que foi implementado na nova versão.

Nem o consumidor e nem o comerciante precisam fazer qualquer tipo de cadastro, basta emitir os crachás que cumprem a obrigação tributária, executar o documento fiscal e este arquivo fica imediatamente disponível.

➔ IOS e Android:

6. Konsi | @konsi.app

• SIMULADOR DE EMPRÉSTIMO

Lançado em janeiro de 2022, o Konsi é um aplicativo simulador de empréstimo consignado que cruza informações de mais de 15 instituições bancárias e oferece ao usuário a solução mais vantajosa. Para conseguir um novo empréstimo, o simulador compara as taxas disponíveis nos principais bancos do país. Na hora de reduzir as amortizações, o simulador analisa dívidas antigas e verifica se o mercado tem taxas inferiores às que o servidor já pactuou.

Para empréstimos já negociados, se as taxas forem melhores, realiza-se a portabilidade, operação em que um banco compra a dívida de outro banco, o que provoca uma redução na amortização ou, se o usuário preferir, a preservação do valor do reembolso e um adiantamento em dinheiro da diferença dos valores economizados.

Somente entre os usuários baianos do Konsi, já facilitou mais de 26,8 milhões de transações bancárias e economizou mais de R$ 500 mil. Os planos de expansão da Konsi continuam ousados, visando ampliar o atendimento aos aposentados do INSS e atuar em pelo menos 12 estados brasileiros em um ano.

Neste mês de outubro, alguns bancos baixaram as suas taxas para ganhar market share, como o Banco Safra, que lançou uma campanha com taxas de até 1,4%. Assim, o aplicativo Konsi comparou e reportou as menores taxas por ano para seus clientes de servidores estaduais. “Até duvidei, mas tudo foi tão bem explicado e a equipe de apoio respondeu todas as minhas dúvidas com tanta atenção que autorizei o serviço e até recomendei a um colega”, conta Maria das Graças Macedo, 67 anos, professora aposentada.

➔ IOS e Android

7. Chest Pain Score

• CALCULADOR DE DOR TORÁCICA

O professor Luís Claudio Correia, da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, desenvolveu um aplicativo chamado "Chest Pain Score", que calcula a partir da dor torácica a probabilidade de é causada por angina ou ataque cardíaco – com colaboração do aluno João Victor Santos.

O app, que está disponível gratuitamente para iOS e Android, é de fácil utilização e pode ser aproveitado em qualquer ambiente e a qualquer hora do dia. “A ideia é que, uma vez que as pessoas estejam no trabalho e usando o aplicativo da maneira que acharem relevante, elas possam realizar esse cálculo de probabilidade no dia a dia com mais facilidade”, acrescenta o pesquisador.

O objetivo de Luís Cláudio é seguir os próximos passos com a linha de pesquisa para que a medicina possa se desenvolver de forma racional. “Nossa linha de pesquisa está focada principalmente no pensamento médico sobre formas de melhorar o raciocínio clínico em prol da racionalidade. A medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Sinto que podemos crescer muito com esse tipo de pensamento", conclui.

➔ IOS e Android