7 conteúdos sobre vinho para curtir na quarentena

Seja para preencher o tempo ou para diminuir o peso dos últimos dias, nada como o bom e velho entretenimento, não é verdade? Há uma boa variedade de filmes em que o vinho é assunto principal ou personagem; canais de YouTube com especialistas; podcasts temáticos e leves para ouvir enquanto cuida da casa; além de livros quase lúdicos para aprender mais sobre a bebida que tanto amamos. Segue a minha seleção:

PARA OUVIR

Simples Vinho | Criado e apresentado pela Fabiana Knolseisen, apresenta o universo do vinho com profundidade, propriedade e elegância.

Umami Cast | Apresentado pelos sommeliers Nathalia Mag e Tiago Faccio, o podcast traz bate-papos leves e bem informativos sobre a bebida.

Momento do Brinde | Quer algo mais rápido? Todos os dias, o grande especialista Jorge Lucki dá dicas de 5 minutos sobre vinhos para a Rádio CBN.





PARA SE INSCREVER

Vinhos de Bicicleta | O simpático e didático Rodrigo Ferraz tem o maior canal de YouTube sobre vinhos no país. Há playlists sobre uvas, degustações às cegas cheias de descontração e participações de especialistas do Brasil e do mundo.





PARA APRENDER

Tenho em casa e sempre consulto o livro Vinhos – Aprenda na Prática a Degustar a Bebida (R$ 63,38), escrito por Marnie Old. É didático, colorido e completo! Mas o clássico dos clássicos é o Wine Folly, cuja versão magna em inglês e para Kindle está custando R$ 67 na Amazon.





PARA ESPAIRECER

Notas de Rebeldia (Uncorked / Netflix) | Neste filme, Elijah (Mamoudou Athie) encontra-se dividido entre seu sonho de se tornar um sommelier ou tomar os negócios da família, atendendo às expectativas do pai. Além do elenco negro e um ponto de vista jovem para o vinho, traz algumas boas reflexões para a vida.





E você, como anda preenchendo seu tempo?