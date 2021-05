7 locais que fazem reabilitação gratuita de sequelas da covid-19 em Salvador

Há cerca de dois meses, a unidade soteropolitana do Hospital Sarah, no bairro do Caminho das Árvores, abriu um serviço de reabilitação pós-covid dedicado a tratar exclusivamente de pessoas que tiveram a doença e sofreram sequelas, sobretudo alterações neurológicas e perda de movimentos.

Consagrada como uma das maiores redes públicas de referência em neurorreabilitação do país, a instituição notou a necessidade de abrir um ambulatório na capital baiana e, desde então, mais de 100 pessoas já foram atendidas gratuitamente. O CORREIO lista 7 locais que fazem este serviço de graça em Salvador (veja ao fim da reportagem).

Desde o ano passado, o Hospital Sarah já vinha recebendo pacientes com histórico de problemas neurológicos e passou-se a observar que os sintomas de algumas pessoas tinham relação com quadros pós-covid.

Com a percepção da demanda crescente por um serviço com foco na reabilitação destes pacientes, viu-se que era preciso abrir um setor para cuidar destes casos de forma mais estruturada, com equipe multidisciplinar de médicos clínicos, neurologistas, enfermeiras, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos.

“É uma nova possibilidade de atendimento para essas pessoas. São pacientes que, muitas vezes, têm dificuldade no acesso à saúde e a Rede Sarah quer e pode contribuir para essa reabilitação nesse contexto de pandemia”, diz a médica Thayse Sant’Anna, do núcleo de direção do Sarah.

De acordo com um estudo publicado em abril deste ano na revista científica The Lancet, uma das mais prestigiadas do mundo, há uma prevalência considerável de casos de problemas neurológicos após a infecção por covid-19: uma em cada três pessoas que têm a doença apresenta sequelas no sistema nervoso central.

No começo deste ano, a OMS emitiu um novo alerta indicando que as pessoas que estão sofrendo com as consequências da doença devem procurar cuidados de reabilitação. Um boletim atualizado da organização mundial estimou que 1 em cada 10 pessoas ficam com problemas de saúde diversos que duram por, ao menos, 3 meses depois da infecção por coronavírus.

A reabilitação pode custar bem caro!

Representante de vendas, Jorge Carneiro, de 44 anos, desenvolveu sintomas mais graves da covid-19 e precisou usar respirador. Ele já se curou da infecção, mas continuou sentindo fortes dores de cabeça diárias, desorientação, peitoral dolorido e hoje ainda se queixa de uma inflamação na coluna, que afeta desde o pescoço até a lombar. Tem dias em que ele sequer consegue levantar da cama e depende de ajuda dos filhos adolescentes.

Morador do interior do estado, Jorge vem se consultando com pneumologistas para iniciar um processo de reabilitação e conta que tudo custa muito caro, da consulta ao exame, e não há este serviço gratuito em sua região. Foi preciso recorrer a municípios vizinhos e ele fez orçamentos de consultas privadas que variaram de R$ 300 a até R$ 1.000 cada uma e até R$ 400 as sessões de fisioterapia para recuperação do condicionamento físico.

“Eu ainda sinto muito cansaço. Os médicos já me disseram que devo demorar de me recuperar e que é assim com quase todo mundo”, diz ele.

Felizmente, a maioria das pessoas — cerca de 80% — se recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar, mas nem todo mundo está ciente ainda de que a covid-19 é uma doença sistêmica. Ela afeta mais do que só o pulmão.

O período pós-infecção tem consequências neurológicas que podem ser persistentes, como perda de memória e coordenação motora, falta de equilíbrio, desorientação, acidente vascular encefálico (AVE), lesões nos nervos dos braços, inflamação na medula espinhal e uma série de outros problemas.

O Hospital Sarah diz que não há um perfil predominante de pacientes por lá, tem chegado gente de todas as idades, homens e mulheres. Em geral, o público que mais tem aparecido com sequelas é o de pessoas que passaram por internação prolongada, seja em UTI ou em enfermaria, mas também há aqueles que tiveram apenas sintomas leves.

As duas queixas principais têm sido fadiga e alteração na memória. Há casos mais raros de pacientes com complicações graves que necessitam de internamento, mas a maioria dos atendidos fazem visitas semanais. Ainda conforme a médica da direção, foram realizados treinamentos de todos os colaboradores do hospital para atendimentos a esses pacientes. Não há ala específica na unidade para esses atendimentos, já que os pacientes atendidos estão fora do período de transmissão da covid-19.

Marcação de consulta

Atualmente, as marcações são feitas exclusivamente pelo site da rede e o Hospital Sarah tem recebido, em média, 30 solicitações por semana no portal. Segundo a médica, até o momento, não tem havido dificuldade em realizar os atendimentos. Para quem vai pela primeira vez, é preciso acessar o site, escolher a opção "1ª consulta" na aba "Solicitação de atendimento" e, depois, selecionar a unidade da cidade de Salvador.

Em seguida, é só clicar em uma das opções de faixa etária do paciente a ser atendido: bebês, crianças e adolescentes ou adultos. Depois, deve-se escolher a especialidade de atendimento que se necessita, se é área ortopédica, reabilitação neurológica ou neurorreabilitação em lesão medular. Se precisar de ajuda, entre em contato pelo chat de atendimento online ou com a central de atendimento pelo telefone: (71) 3206-3333.

Entenda mais sobre as sequelas neurológicas

Neurologista clínico, o médico Ivar Brandi, ex-coordenador de neurorreabilitação do Hospital Sarah de Salvador, explica que as consequências da covid-19 no sistema nervoso incluem dificuldade na área de conhecimento e comunicação, como lembrar as palavras na hora de falar, recordar-se de compromissos do dia a dia e executar ações.

As alterações podem afetar também o sistema periférico e resultar em risco de queda, necessidade de usar bengala para andar ou de fazer uso das mãos para se equilibrar nas atividades diárias. Resumindo: há perda de independência motora e cognitiva que pode fazer com que o indivíduo possa depender totalmente de outra pessoa para situações que vão desde tomar um banho, se alimentar, conversar. Há queixas ainda de persistência de dores de cabeça de forte intensidade, síndrome do pânico, insônia e ansiedade.

A depender do sintoma pós-covid, a pessoa pode ficar de 3 a 6 meses sem as suas plenas capacidades até que elas voltem ao normal, mas também corre-se o risco de sofrer danos irreversíveis. Ainda segundo Brandi, as chances de reverter as lesões dependem da extensão do dano, e isso requer uma avaliação com uma série de exames de imagem, tomografia e estudo de líquor.

“A maioria das pessoas se recuperam, mas tem pacientes que terão comprometimento para a vida toda, tem gente até em estado vegetativo devido à hipóxia, que é a falta de oxigênio no sangue. A alta da UTI não significa recuperação completa, o paciente vai passar por um longo processo de recuperação e pode ter sequelas estruturais”, diz ele.

ONDE ENCONTRAR ATENDIMENTO GRATUITO DE REABILITAÇÃO PÓS-COVID

1. Hospital Sarah - Caminho das Árvores

Referência em: reabilitação neurológica e motora

Agendamento: https://www.sarah.br/consultas/reabilitacao-pos-covid

requisito:

2. Hospital das Clínicas da UFBA - Canela

Referência em: reabilitação pulmonar

Telefone para agendamento: (71) 3283-8378 ou 3283-8379

capacidade: 14 vagas por dia

3. Hospital Octávio Mangabeira - Pau Miúdo

Referência em: reabilitação geral de pós-covid, mas principalmente pulmonar

Requisito: ter passado por internação hospitalar por infecção de covid-19

contato para agendamento: (71) 3117-1677 ou 3117-1761

e-mail: heom.cpc@saude.ba.gov.br

4. IBIT - Fundação José Silveira - Ondina

Referência em: reabilitação pulmonar

Telefone para agendamento: (71) 3504-5153

5. Ambulatório de Fisioterapia Cardiorrespiratória da Unijorge - Paralela

Referência: reabilitação fisioterapêutica cardiopulmonar e fortalecimento muscular

Contato para agendamento: (71) 3206-8489

6. Multicentro de Saúde do Vale das Pedrinhas - Av. Vale das Pedrinhas

Referência: atendimento geral de pós-covid

Dias e horários de atendimento: Segunda à sexta, das 9h às 17

agendamento: (71) 3248-5279

7. Multicentro de Saúde da Carlos Gomes - Rua Carlos Gomes, 270

Referência: ortotraumatologia, fisioterapia neurológica e pediátrica

Dias e horários de atendimento: Segunda à sexta, das 7h às 17

agendamento: (71) 3043-7003



CONFIRA TAMBÉM LOCAIS PRIVADOS DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR

1. Instituto Recapacitar - Atendimento domiciliar

Marcação: (71) 99332-5585/ 99984-1635

2. Clínica Florence - Nazaré

Marcação: (71) 3038-2450

3. Grupo Fisioinlar - Atendimento domiciliar

Marcação: (71) 99135-9225

4. Integrar Saúde - Caminho das Árvores

Marcação: (71) 98890-9445