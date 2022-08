7 séries francesas para maratonar na Netflix

Assistir a séries francesas na Netflix é uma excelente maneira de ganhar fluência cultural enquanto aprimora o vocabulário e suas habilidades de escuta. São basicamente aulas de francês mais divertidas e variadas.

Se você está procurando comédias divertidas, dramas emocionantes, romances de tirar o fôlego, um pouco de suspense ou qualquer temática com uma ótima produção, saiba que a plataforma de streaming oferece inúmeros títulos

Para te ajudar a fazer a escolha perfeita, selecionamos sete séries francesas que te aproximam um pouco mais da França. Afinal, não há nada melhor do que encontrar um novo programa de TV favorito e praticar um idioma ao mesmo tempo, certo?

1 – Lupin (2021)

Lupin está entre as séries mais populares da plataforma de streaming, protagonizada por Omar Sy, famoso ator francês que interpreta o personagem Assane Diop. A trama é envolvente, imprevisível e as atuações são magníficas.

A série foi assistida por milhões de pessoas em suas quatro primeiras semanas de lançamento, conquistando o título de programa francês mais assistido da Netflix. A produção é baseada em um personagem literário criado por Maurice Leblanc, que tenta se vingar de uma família rica pelas injustiças cometidas contra seu pai.

Outro destaque inegável do show são os cenários parisienses das gravações – com pontos turísticos famosos e paisagens de tirar o fôlego.

2 – Dix pour cent (2015)

Sucesso global, a história se passa em uma importante empresa de talentos de Paris, onde os agentes lutam para manter seus clientes famosos felizes e seus negócios funcionando. Cada episódio apresenta pelo menos uma celebridade francesa da vida real interpretando a si mesma.

A história apresenta as provações e tribulações de suas vidas profissionais e os altos e baixos de suas vidas pessoais de uma forma hilária e surpreendente.

3 – Flagrantes de família (2019)

A série possui três temporadas e acompanha o “empresário falido” Joseph Hazan e sua família nada comum. O protagonista de 35 anos acaba tendo diversas ideias mas se sente preso ao ter que administrar e assumir o açougue de seu pai.

Quando uma fonte confiável diz a Joseph que a França votará pela legalização da maconha, ele decide transformar o açougue no primeiro café francês com produtos feitos a partir da erva. Com uma sequência de eventos emocionantes e engraçados, ele descobre que manter o negócio não será tão fácil quanto imagina.

4 – Vampiros (2020)

A série de fantasia da Netflix apresenta uma família de vampiros que está escondida em Paris, mas ao contrário de outros de sua espécie, os protagonistas foram geneticamente transformados. Doina, de 16 anos, é a caçula da família e está lentamente se transformando em um novo tipo de vampiro – que ainda é meio humano.

A personagem tem que lidar com os problemas de uma adolescente normal e entender seus novos poderes, além de ter que descobrir a razão para vampiros misteriosos estarem atrás dela.

5 – Amor ocasional (2018)

Se você gosta de comédias românticas, essa série francesa é perfeita para a sua lista – chega a ser parecida com Sex and the City, mas menos elegante e onde os personagens falam francês. A história apresenta Elsa, uma mulher de quase 30 anos que não consegue esquecer o ex que rompeu há dois anos.

Por isso, seus amigos elaboram um plano para contratar secretamente um acompanhante para trazer diversão e emoção de volta à sua vida, recuperando sua autoconfiança. A protagonista encontrará uma nova paixão e as coisas não sairão como o esperado.

6 – Marianne (2019)

A série apresenta Emma Larsimon, uma autora de sucesso que decide que não quer mais escrever a série de terror que a tornou famosa. Após um tempo, ela percebe que os monstros sobre os quais escreveu agora estão vivos.

Temendo por sua família e amigos próximos, a protagonista volta para sua cidade natal com sua assistente e tem que enfrentar os demônios de seus pesadelos para proteger as pessoas que ama.

Marianne é uma das raras séries francesas de terror que teve excelentes críticas.

7 – Uma mãe perfeita (2022)

A série de suspense possui como idioma principal o francês, mas também acontecem algumas cenas em alemão – a história se passa entre Paris e Berlim. O thriller policial emocionante apresenta Hélène, uma mãe dedicada que luta para provar a inocência de sua filha em um caso de homicídio.

Ao investigar o crime, ela faz descobertas perturbadoras e a linha tênue que separa vítima e agressor começa a desaparecer. A série é um dos últimos lançamentos entre séries francesas e promete um final surpreendente.

