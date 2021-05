750 mil maços de cigarros sem nota são apreendidos em Conquista

Um carregamento irregular de 750 mil maços de cigarro com nota fiscal fraudulenta foi apreendido no domingo (2) na BR-116, em Vitória da Conquista. Os maços eram levados em uma carreta que foi parada em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caminhão com placa do Rio foi parado pela equipe no KM 830 da rodovia. Quando o compartimento de carga foi aberto, os agentes encontraram as centenas de caixas de papelão com pacotes de cigarro de origem nacional.

O motorista, ao ser questionado, apresentou uma nota fiscal que segundo a PRF foi emitida de maneira fraudulenta. Ele contou que pegou a carga em Duque de Caxias, no Rio, e levava para Salvador, por R$ 13 mil.

A carga foi encaminhada para a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz), para ser regularizada, incluindo pagamento de tribultos e multas de irregularidades.