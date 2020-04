8 dicas de sites e aplicativos para ler gratuitamente, rapidamente ou gastando pouco

Para quem está com o bolso no aperto, mas quer ler mais, frequentar bibliotecas e sebos (inclusive já indiquei alguns que estão pelas ruas de Salvador aqui) e pegar exemplares emprestados com amigos sempre poderiam ser formas indicadas como salvação. Com o surgimento da covid-19 e a necessidade de um cuidado que demanda o isolamento social, porém, essas opções não ficam válidas.



Mas a internet está trazendo novas maneiras de tornar obras diversas mais acessíveis, sejam elas best-sellers internacionais traduzidos ou títulos brasileiros. Dos clássicos aos contemporâneos, essas opções vão desde para quem quer empreender – produzindo ou entendendo melhor sobre o que fazer em época de crise – até para quem busca uma boa trama de ficção.

Aplicativos que resumem livros em audiobooks de menos de 10 minutos, sites que funcionam como uma Netflix literária, opções com catálogos inteiros gratuitos, portais para trocas de obras e diversas outras propostas podem ser encontradas em uma lista especial que preparei para que, mesmo com o tempo corrido do home office ou com o dinheiro escasso, a leitura não falte na sua rotina. Confira:



Lembrete bacana: diversos autores vendem livros diretamente pelas redes sociais, mesmo que suas obras estejam disponíveis nas grandes livrarias. Nessa época de quarentena, é seguro encomendar o seu livro físico e muitos desses escritores estão fazendo promoções (como é o meu caso). Confira mais sobre as minhas obras e descontos no Instagram (e pode chamar no Direct!): @vanessabrunt.



1. 12 Minutos e Instalivros (aplicativos)



Foi pensando na vida atarefada de muitos leitores que aplicativos como o 12 Minutos e o Instalivros passaram a existir. Em ambos, o destaque fica para os resumos (em audiobooks) que estão sempre disponíveis e são fáceis de escutar no meio de uma faxina ou em variadas situações da pressa diária. Um livro que levaria dias para uma leitura comum, vira uma obra resumida em menos de 10 minutos de áudio, por exemplo. E pode esquecer aquela voz robótica da moça do Google: os aplicativos trazem as leituras com boas entonações.



Nas duas ferramentas, os livros são mais voltados para Empreendedorismo, Biografias, Gestão, Produtividade, Psicologia, Economia, Saúde e outros temas de linhagens semelhantes. Para quem quer um bom romance ou um thriller bacana, por exemplo, o 12 Minutos traz alguns pingados, mas a melhor opção seria mergulhar em outras dicas dessa listagem.



No 12 Minutos, é possível também ler os livros completos. O bacana é que mesmo nessas leituras, o próprio aplicativo deixa em destaque as ideias-chave das obras.



Ambas as plataformas aparecem em português, bem como os livros apresentados.



➨ 12 Minutos: é possível ganhar 3 dias de acesso ilimitado ou assinar o pacote anual – com conteúdo ilimitado. Para quem quer continuar utilizando os conteúdos gratuitos, o app sempre continua com ao menos uma leitura liberada por dia.

➨ Instalivros: é possível testar gratuitamente por 7 dias ou acessar o conteúdo anualmente e de forma ilimitada por R$ 197,90.

➨ Para quem quer mais audiolivros, uma dica extra é dar uma olhada no Audiolivros HQ.



2. Ubook e Prime Kindle (sites e/ou aplicativos)



Duas espécies de Netflix dos livros, assim podem ser definidos o Ubook e o Prime Kindle. Neles, por uma assinatura mensal ou anual, é possível ter acesso ilimitado a um catálogo super variado de e-books, audiolivros, revistas e podcasts de diversas categorias e idiomas por streaming. Os conteúdos estão disponíveis para smartphone, tablet, notebook ou desktop.



Romances, Não-ficção, Fantasia e várias opções se misturam em livros de autores contemporâneos ou clássicos. É possível encontrar nessas plataformas os maiores best-sellers do mundo.



Ambas as plataformas aparecem em português, bem como os livros apresentados. É possível, porém, também optar pelos livros em outras línguas.



➨ Ubook: apresenta uma variedade de planos, os mais baratos associados a operadoras de telefonia. É possível ouvir e ler diversas das obras por 7 dias gratuitos. O mais caro dos pacotes é de R$ 49,90 por mês, o que inclui também o envio de um livro físico para a residência do cliente.

➨ Amazon Prime Kindle: dá para usar gratuitamente por um mês e, após, é cobrado R$ 19,90 mensalmente. O cliente ainda ganha frete grátis e outras boas condições para livros físicos adquiridos.



3. Kobo (site e aplicativo) e Google Play Livros (site)



Para quem quer dois meios confiáveis e de excelente qualidade, o Kobo e o Google Play Livros disponibilizam seções com e-books totalmente gratuitos, ainda que grande parte do catálogo esteja liberado para vendas.



Ambas as opções trazem títulos dos mais variados gêneros e livros em português ou em outras línguas. O Google Play também disponibiliza audiobooks e, no Kobo, como existe uma parceria com a Livraria Cultura, o cliente pode acessar através do app todos os títulos comprados na loja.



➨ Kobo: acesse a parte de obras gratuitas (sempre reatualizada).

➨ Google Play Livros: acesse a parte de obras gratuitas (sempre reatualizada).



4. Troca de Livros e Renova Livros (sites)



Para quem quer trocar livros e incentivar a economia solidária ao invés de gastar dinheiro, dois sites confiáveis e brasileiros podem ajudar no processo: o Troca de Livros e o Renova Livros.



Ao acessar qualquer um deles, é possível conferir um catálogo com os livros disponíveis para trocas. Sinopse, capa, quantidade de obras válidas para trocas, estado físico e diversos aspectos ficam nas plataformas (servindo também como maneira de descobrir novos títulos).



Em cada site, dá para conversar com o dono da obra desejada e o único custo é o do envio pelos Correios, mas pedindo para fazer por Registro Módico, o preço fica mais barato e dá para trocar diversos livros sem culpa.



➨ Troca de Livros

➨ Renova Livros



5. Livros Digitais e Sebrae (sites)



Uma linha mais educacional e profissional pode ser encontrada em diversos e-books gratuitos da Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ou do site Livros Digitais. Todas as produções são nacionais.



A Livros Digitais foi uma plataforma pensada para professores e alunos da rede pública. Criada em 2012, ela tem atualmente 65 mil usuários cadastrados, mais de 50 mil livros criados e cerca de 15 mil livros publicados. Nela, qualquer pessoa cadastrada pode criar, publicar e compartilhar seu livro, ou até mesmo, imprimi-lo em formato de livreto para distribuição.



No Sebrae, sempre novos e-books e cursos são disponibilizados online e sem nenhum custo. É possível optar entre temas como Finanças, Legislação, Marketing Digital e mais.



➨ Livros Digitais

➨ Sebrae



6. 50000 Free Books e Aldiko (aplicativos)



Para quem quer treinar o inglês com livros digitais e audiobooks totalmente gratuitos, existem dois aplicativos que são completos e variados. O 50000 Free Books, por exemplo, disponibiliza mais 50 mil e-books gratuitos para você ler. Nele, é possível até ler em duas colunas. As principais categorias de livros incluem ficção, romance, fantasia e aventura. Jane Austen e Agatha Christie são as autoras mais populares.



No Aldiko, existe uma versão gratuita e uma versão premium disponível. A versão gratuita é suficiente para ajudar na leitura de diversas obras. O leitor recebe uma biblioteca pública gratuita que permite o acesso a um grande número de livros sem nenhum custo extra.



➨ 50000 Free Books

➨ Aldiko



7. Portal da Crônica Brasileira e Clube de Autores (sites)



Para quem deseja encontrar obras diferentes das que mais circulam por aí e curtir autores contemporâneos, os sites Portal da Crônica Brasileira e Clube de Autores são outras boas pedidas.



No Portal, estão textos raros de autores como Rubem Braga (1913-1990), Clarice Lispector (1920-1977), e Rachel de Queiroz (1910-2003). O site surgiu como iniciativa do Instituto Moreira Salles (IMS), que reúne textos do gênero que estão sob a guarda da instituição. Estão por lá, por exemplo, crônicas que foram publicadas originalmente na imprensa e guardadas em recortes de jornais e revistas. Autores contemporâneos também podem ser encontrados.



O portal do Clube de Autores é uma excelente forma de conhecer mais da nova literatura. Ele é o maior site de autopublicação da América Latina e reúne e-books de vários nomes da nova literatura em gêneros variados. É possível encontrar e-books em preços amigos, na faixa dos R$ 10.



➨ Portal da Crônica Brasileira

➨ Clube de Autores

➨ O site Wattpad é um dos mais famosos para quer conhecer autores que estão iniciando a carreira. E o portal Ruído Manifesto é mais uma dica para conhecer autores consagrados da atualidade.



8. LibriVox e Project Guthenberg (sites)



Todos os livros, de gêneros diferentes, disponibilizados gratuitamente. É assim que funciona o catálogo de dois sites especiais: o LibriVox e o Project Guthenberg.



O Libri funciona como uma biblioteca de audiolivros. Uma equipe de voluntários grava os capítulos de livros em domínio público em formato de áudio e os disponibiliza para download gratuito. Embora seja uma iniciativa estrangeira, há até o momento 180 audiolivros disponíveis em português, sendo seis deles em formato de e-book.



O Projeto Gutenberg apresenta um arquivo de mais de 38 mil livros que se encontram em domínio público e em formato digital. Como o portal não é brasileiro, a maior parte dos livros estão em inglês ou outras línguas, mas é possível encontrar algumas obras em português fazendo a pesquisa pela categoria.



➨ LibriVox

➨ Project Guthenberg