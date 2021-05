8 poemas para fortalecer as suas lutas em dias difíceis

1.

Pause. Desfaça o punho cerrado por enquanto.

Faça um chocolate quente, um coque torto,

um acalanto.

Parar também é seguir – resistente.

Deixar para lá também é bater de frente.

Às vezes, não se mexer por um tempo,

também é andar por um monte.

Sinta a brisa e o azul, se ouça, se confie e se conte.

Tire o tênis depois da longa caminhada

e sinta o alívio nos pés.

Ficar descalça e relaxada também importa para ir à luta.

Veja a metáfora das folhas e a analogia das marés.

Faça uma nova receita, veja o que agora escuta.

Deixe a música tocar e só receba –

busque as respostas nas perguntas, observe.

Veja o que parece quente, mas, perceba, o que, na verdade, nunca ferve.

Deixa, um pouco, a vida resolver. Ela só quer mesmo o que faz valer.

Respire por agora, deixe de olhar

– para poder encarar com atenção.

Mude o que precisar

e veja, então, que a única coisa que

você precisa continuar sendo

é vulcão.

2.

⁠Prefiro barulho de chuva,

cafeteria com grandes janelas,

cheiro de livro físico,

super ação.

E vou conhecer mais da minha cidade,

não aceitar parcelas,

acreditar mais na minha intuição.

Prefiro tirar a roupa apertada,

poder sonhar acordada

e ter o que não precisa de especulação.

E vou ver o quanto existe mais

de onde posso valorizar a paz,

porque o mundo tem muito

do que eles não são.

Mantenho a minha fé aberta,

agradeço por estar desperta

e deixo o meu amém por perceber

que não preciso de respostas

onde tudo era pergunta - e isso já era saber.

Agora só corro se for para poder

sentir o vento.

Já não quero alcançar nada

que não acompanhe o meu momento.

3.

Minha maior vingança

é que tudo o que

me irrita no outro,

aperfeiçoo em mim.

Se você me rasga, vou dar

curativos a outros

e a você, só o fim.

Tudo o que eu queria

que fosse diferente,

revoluciono em como sou.

Mando embora o que machuca,

mas machuco de volta somente

virando cada vez mais o oposto

do que me sufocou.

E sufoco nem sempre

é sobre gente que aperta:

às vezes é sobre gente

que não soube segurar.

É seguindo em frente

que a lição foi dada,

é melhorando para quem chegar.

Não há nada no mundo

que derrube raiz.

E quem é raiz faz parte do levante.

Tem gente que só vê um pedaço

da minha cicatriz,

mas ela não esquece os motivos

das idas e dos instantes.

Se me quebro, ganho nova forma.

Se me fixo, me espalho.

Nada no mundo me conforma.

Só quem não é raiz é que acha bom

se segurar em galho.

Tem gente que só vê meu lado

apegado à terra

e tem gente que só vê

o quanto quero mais.

Esquecem que, no resumo,

já não guardo rancor, mas não esqueço da guerra.

Aqui só fica água, sol e a lição

dos ancestrais.

Não há vento que derrube raiz.

4.

Você não controla a vida,

mas controla o que deixa

para as vidas que passam pela sua.

Quem não define os próprios nãos,

terá os sins definidos por quem acentua.

Quem não determina

as próprias prioridades

vira segunda opção.

Pessoas vêm e vão, mas o que

você faz com elas, não.

Quem reparte tem mais pedaços

e fica mais difícil de perder qualquer coisa de vez.

É tudo sobre o que você espalhou e não

sobre o que acumulou no xadrez.

A fórmula do sucesso é dar

a fórmula do sucesso para mais gente.

Não decidir também é definir

o que vai ou não para a frente.

Não adianta correr se estiver indo na direção errada.

O melhor atalho é focar em escolher o melhor caminho

e não apenas a melhor parada.

Não é sobre querer o caminho mais fácil,

mas sim sobre fazer questão do que quer (sim)pli(ficar).

Às vezes a vida dá ré apenas para

pegar mais impulso e ir de vez para mais longe

ou para onde pode de(morar).

5.

Nada saiu como o planejado.

Ainda bem.

Enxerguei um outro lado

e reformulei a luta.

O meu peito é calejado, mas sabe

(quando) dizer amém.

O que se repete mostra

a verdade e a conduta.

E sempre acontece alguma

situação tão semelhante

para nos lembrar de não sermos

aqueles meros visitantes.

Reconheço agora que tudo em mim

é possibilidade, até os planos mais falhos.

Assino igual onde não deixam em branco

os valores e os cabeçalhos.

Nunca mais serei a mesma,

tudo importa e não esqueço de nada.

Ressignifico

e ainda bem que só construção firme

aguenta quem levanta a poeira

e é rajada.

Conquistar não é sobre alcançar tudo o que aprecia,

mas apreciar tudo o que se alcança.

Elevar não é sobre ter tudo o que pensa,

mas sempre pensar em tudo o que se tem.

Vencer não é sobre fazer tudo o que admira,

mas admirar tudo o que se faz.

6.

Só assim é (de) verdade

Faço questão

de urgência no afeto,

de quem não sabe amar discreto,

de gente que sabe dizer não.

Faço questão

de poesia no café,

de quem não quer dizer ‘até’,

de quem prefere a exceção.

Faço questão

de alma nas coisas,

de quem não quer se encaixar,

de gente em ebulição.

Faço questão

de quem sabe que palavras ruins são atos,

mas palavras boas só são atos

quando não são apenas palavras.

É primeiro sobre a (re)ação.

Faço questão

do que me lembra de almas antigas,

de quem não acredita em viagens perdidas,

do que não coloca piedade acima da verdade,

de gente que faz questão.

7.

Hoje é o último dia

da minha vida passada.

Agora só quero

o que me mantém

acordada.

Tem gente que quer tudo

o tempo inteiro.

Tem gente que quer muito

em fazer poupança.

Eu só quero ter o tempo

cheio

de mim e de gente que não confunde

ser livre

com ser só

criança.

Pessoas que não diminuem a verdade

são as únicas que são gigantes

e pessoas grandes são feitas de

super ações.

Pessoas extraordinárias não se guiam

pela maioria e nem pelos oscilantes

– elas não cabem nas suas opiniões.

Pessoas admiráveis sabem

que nem sempre por algo ser comum

significa que deve ser normal.

A verdade não é uma, mas o caráter deve ser.

E o correto não está no cultural,

mas em reaver antes de fazer.

Pessoas incríveis são movidas pelo

esclarecimento

– e elas esclarecem.

Gente que é essência não tem

encerramento

– e elas nunca esquecem.

Não é porque meus olhos estão fechados

que não estou enxergando.

Sonhadores têm a audição apurada

e eles riem melhor, enquanto você

acha que está gargalhando.

Pessoas incríveis não são assim

tão relativas.

Elas iluminam a estrada.

“Todo mundo erra”, eles ratificam,

mas errar é uma coisa,

outra é fingir que não sabia

de nada.

Pessoas maravilhosas são cheias

de cicatrizes e lições.

Elas estão para aprender e ensinar,

mas nunca para aguentar

as suas contradições.

Pessoas reais estão fartas

de tudo o que não chega

para transparecer.

Pessoas imensas são cartas

e perde quem quer f(R)ase

e acaba sem ler.

8.

Caibo até onde não tem cabimento. Só não caibo onde não tem crescimento. Tudo é portátil para quem não é mentira. O mundo fica imenso se não tem nada a esconder. Até o que está parado continua onde se gira. Só ofereço o que quero receber. E é engraçado o quanto vejo que tenho tanto. Quero ficar do tamanho do que quero dar. É árduo se manter elegante no espanto, mas me protejo do que não posso equilibrar. Meu santo chega forte e eu chego firme, aqui a rede pra balançar não é preguiça. Meu santo traz o que mantenho e sigo derramando – aqui a vulnerabilidade é a justiça. A sensibilidade segue sendo salvação. Chapa quente! Só o forte põe a mão. Aqui a leveza segue sendo sobre se impor. Entre a borracha e o papel, prazer, eu sou o marcador.

Valorizo as casas antigas, o móvel vintage que repintei. Valorizo as velhas cantigas, a canção que entendi melhor porque sempre cantei. Valorizo a descoberta da rua que tem um museu lindo e que nunca antes havia visitado. Porque o segredo está em valorizar e descobrir tudo o que sempre esteve ao meu lado. Estou desconstruindo pontes que pareciam inovadoras, mas não levam a espaços que podem me espalhar e ser. Cansei de ruas vazias, prédios modernos e cheios de brilhos – com cegueiras que nunca vão me re-conhecer. Não sinto falta do que nunca esteve e nunca saberia estar. Não sinto falta do que sempre foi falta, do que nunca seria como a velha e boca caneca, na qual tomo do álcool ao chá.