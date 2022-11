8 vinhos do Vale do São Francisco que você precisa provar

Nasce um novo tempo para a vitivinicultura do Vale do São Francisco. Os produtores de vinhos finos, nobres, espumantes naturais e moscatéis espumantes da região já poderão requerer, a partir de 2023, o selo da Indicação de Procedência (IP) Vale do São Francisco. As vinícolas que fazem parte da IP são Vinícola Terranova (Miolo) e Vinum Sancti Benedictus (VSB) na Bahia; e Botticelli, Vitivinícola Santa Maria (Rio Sol/Global Wines), Terroir do São Francisco (Garziera), Tropical (Fazenda Milano), Mandacaru Vinhas e Vinhos, Quintas do São Braz (São Braz) e Adega Bianchetti Tedesco em Pernambuco.

Concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a indicação geográfica reconheceu as particularidades da região, que é a primeira demarcação geográfica do mundo com vitivinicultura tropical, onde pode ocorrer mais de um ciclo vegetativo da videira por ano, com pelo menos uma safra anual. No Vale, isso é possível graças ao clima tropical semiárido, com temperaturas elevadas que viabilizam a produção de uvas e vinhos de janeiro a dezembro, com duas podas e duas safras anuais; e possibilidades de colheitas escalonadas ao longo do ano nas diferentes parcelas de vinhedos. A IP Vale do São Francisco também é a primeira indicação geográfica de vinhos no Brasil a compreender municípios em dois estados: Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco; e Casa Nova e Curaçá, na Bahia.

Para conhecer o estilo dos vinhos da IP Vale do São Francisco, aposte na seleção a seguir.

1. Rio Valley Moscatel Frisante Blanc 2022: Elaborado com a uva Moscato Itália a partir de vinhedos em Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande (PE), é fresco e naturalmente doce. Tem cor amarelo claro com reflexos esverdeados e leve perlage. Apresenta intensos aromas florais como rosa e jasmim; e frutados como manga e melão. Com apenas 7% de álcool, é ideal para harmonizar com dias ensolarados; além de sobremesas cítricas, como torta e mousse de limão ou abacaxi; queijos azuis, sorvetes e bolos com frutas. Pode ser bebido com gelo.

2. Espumante Botticelli Moscatel Branco: Feito 100% com a variedade Moscato Canelli em vinhedos de Santa Maria da Boa Vista (PR), o Moscatel da Botticelli tem cor muito clara e delicada, brilhante. No nariz, os aromas adocicados e cítricos, como de mel, casca de laranja e flores brancas, se destacam. Na boca, é leve, doce e agradável. É perfeito para acompanhar sobremesas cítricas ou à base de creme branco e frutas tropicais.

3. Terranova Brut Branco: Um blend único das uvas Chenin Blanc, Sauvignon Blanc e Verdejo de vinhedos baianos, localizados em Casa Nova (BA), resulta neste aromático espumante do Vale do São Francisco. De coloração amarelo-esverdeada e perlage fina, tem aroma de frutas tropicais e de flores, como rosa, margarida e madressilva. Na boca é fresco e equilibrado. Harmonize com momentos festivos, comida baiana, frituras, peixes de rio ou mar grelhados; frutos do mar grelhados ou ensopados; sushi e ceviche; tábua de queijos e frios.

4. Rio Sol Brut Rosé: 100% Syrah de Lagoa Grande (PE), este espumante rosé tem coloração rosada cristalina, com bolhas finas e persistentes. Na boca e no nariz, traz aromas de morango e framboesa combinadas com toques de frutas tropicais e cítricas. É equilibrado, cítrico, leve, refrescante e fácil de beber. Harmonize com pratos, petiscos e frituras com dendê; batata-frita; frituras veganas; com peixe ou com queijo; peixes de rio ou mar grelhados; frutos do mar grelhados ou ensopados; sushi e ceviche; tábua de queijos e frios.

5. Adega Bianchetti Barbera 2021: A Adega Bianchetti Tedesco fica em Lagoa Grande (PE) e é a única a produzir vinhos orgânicos na região. Seu Barbera tem coloração rubi com tons violáceos, traz nos aromas um toque de frutas vermelhas como framboesa e groselha, nuances florais e especiarias como pimenta. Na boca apresenta excelente textura, equilíbrio e acidez média, corpo médio e boa persistência, com retrogosto frutado. Harmonize com uma buchada e um sarapatel, carne de sol, uma boa pizza margherita, lasanha com molho vermelho e yakisoba com carne vermelha.

6. Garziera Cabernet Sauvignon 2021: A Garziera fica em Lagoa Grande (PE) e, recentemente, voltou a produzir vinhos finos. Este Cabernet Sauvignon encorpado, macio e levemente amadeirado nasceu a partir de um mix de vinhedos jovens e dos mais antigos do Vale do São Francisco, datados da década de 80. Tem aromas de frutas negras e toque tostado, com boa persistência. Harmonize com pizza de calabresa, queijos de meia cura, carnes de caça, costela, carne de sol, carneiro e carnes com molhos encorpados.

7. Rio Sol Alicante Bouschet 2018: Com a Siriema da Caatinga estampada em seu rótulo, este tinto elaborado com 85% de Alicante Bouschet e Egiodola e 15% de Egiodola traz coloração rubi bastante profunda, frutas vermelhas e negras maduras, taninos firmes mas finos, acidez média e toque de especiarias. Matura por 9 meses em barricas de primeiro e segundo uso. Harmonize com uma lasanha à bolonhesa de fim de semana, um clássico risoto com carne vermelha, baião de dois, carne de sol e escondidinho bem recheado com charque.

8. Miolo Single Vineyard Syrah 2020: Elaborado a partir de uma parcela específica de vinhedos da Terranova, braço do Grupo Miolo em Casa Nova (BA), é um tinto 100% Syrah com 12 meses de amadurecimento em carvalho francês. Tem coloração violácea profunda, aromas de frutas vermelhas maduras, nuances defumadas e de especiarias, principalmente pimenta preta. Na boca é macio, redondo, com taninos persistentes e acidez média. Harmonize com carnes vermelhas em geral, carnes de carneiro, buchada de bode e carne de sol.