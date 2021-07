'80 cidades da Bahia vão ser monitoradas por câmeras até o fim de 2022', diz Rui

Depois do Governo da Bahia concluir licitação, Rui Costa afirmou que vai assinar, nos próximos dias, o contrato para a ampliação do sistema de videomonitoramento e de comunicação da segurança pública, que deve ser executado até o fim de 2022 e vai levar mais segurança para diversas cidades no estado com um monitoramento de imagem em tempo real, segundo o governador.

"Como já havia dito antes, nós finalizamos a licitação do monitoramento de câmeras na Bahia. É um investimento grande e, até o final do ano que vem, nós vamos ter cerca de 80 cidades da Bahia monitoradas por câmeras nas ruas em diversos pontos", contou.

Rui disse ainda que, na capital baiana, a instalação dos equipamentos de monitoração será grande e direcionada para pontos estratégicos.

"Aqui em Salvador, todos os pontos próximos de estações de metrô, escolas e hospitais serão monitorados. Nos próximos dias, eu assino o contrato. Vamos ter um equipamento robusto de monitoramento e segurança. Um investimento de quase R$ 1 bilhão", afirmou.

Câmeras nas viaturas

O governador também disse que câmeras de monitoramento também serão instaladas nos veículos da Polícia Militar e salientou que isso protege tanto os policiais como os cidadãos.

"Vamos implantar o sinal digital em imagem nas viaturas e no fardamento da Polícia Militar. Quanto mais transparência, melhor. Em uma ação em que o bandido ataca os policiais com metralhadora e outras munições pesadas, é bom que isso seja mostrado para que vejam a reação da polícia. E vai funcionar também para verificar e julgar desvios de condutas dos policiais", concluiu.

Encosta na Cidade Nova

O governador deu estas declarações durante a entrega de uma obra de contenção de encosta no bairro da Cidade Nova, em Salvador. Uma intervenção que beneficia cerca de dois mil moradores das redondezas da Rua Quinta dos Lázaros. Sobre a obra, Rui afirmou que a conclusão entrega mais tranquilidade para quem vive preocupado com risco de deslizamento, ainda mais em épocas chuvosas como a atual.

"Esse é o maior programa de entrega de encostas na história da Bahia e vamos seguir com isso para tirar da pauta de vocês da imprensa desastres de desabamento e vamos continuar assim para garantir que mais pessoas se sintam protegidas", declarou Rui.

Para construir a contenção, o Governo do Estado investiu R$ 1,1 milhão, em um painel com solo grampeado e cortina atirantada com revestimento em concreto projetado em 1.677,46 metros quadrados. Além disso, houve a implantação de dispositivos de drenagem.

A obra é uma iniciativa que integra o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais, em execução pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro