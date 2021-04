80% dos moradores das favelas dependem de doações para sobreviver; saiba como ajudar

A pandemia e seus efeitos tem sido ainda mais cruel com as pessoas em situação de risco. Uma pesquisa do Data Favela, realizada em fevereiro, revela que 80% dos moradores das comunidades no país dependem de doações para viver no momento.

Por conta disso, foi criada a campanha #UmaRedePorTodos que neste fim de semana (17 e 18 de abril) promoverá um Drive Thru Solidário.

Interessados em ajudar as famílias carentes que residem nas comunidades de Salvador devem entregar alimentos não perecíveis higienizados no drive thru montado na Casa Pia de São Joaquim (Avenida Jequitaia, 375), no bairro da Calçada, em Salvador. A ação acontece no sábado (17), das 8h às 16h, e no domingo (18), das 8h às 14h.

Será permitida a entrada de carros, caminhões, motos e bicicletas, sendo imprescindível a utilização da máscara de proteção. Não será necessário sair do veículo para entregar os donativos, preservando o isolamento e evitando aglomerações. A ação é uma realização da Rede Bahia, Prefeitura de Salvador e CUFA, com parceria da Casa Pia de São Joaquim.

Marcio Lima, presidente estadual da Centra Única das Favelas Bahia (CUFA), organização que mapeará as famílias que receberão as doações, conta que muitas mães querem trabalhar, mas não têm emprego e nem recursos para empreender. “Ficam divididas entre o medo de contaminar seus parentes e a necessidade de colocar comida na mesa”, explica.

“O momento é o de ajudar as famílias que mais precisam da nossa cidade, que estão com pouco ou nenhum alimento em suas casas”, afirma Carlyle Ávila, diretor de Programação da Rede Bahia. Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Governo de Salvador, enfatiza que “é importante unirmos forças para ajudar aqueles que estão em vulnerabilidade”. Para Isaac Edington, presidente da Saltur (Empresa Salvador Turismo), “esta é uma oportunidade para aqueles que querem ajudar e exercer a cidadania de forma segura”.

Serviço:

O quê: Drive Thru Solidário

O que doar: alimentos não perecíveis

Quando: sábado (17/04), das 8h às 16h; domingo (18/04), das 8h às 14h

Onde: Casa Pia de São Joaquim (Avenida Jequitaia, 375, no bairro da Calçada, em Salvador)