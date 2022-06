80 ovos de tartaruga marinha são encontrados na Praia de Piatã

Oitenta ovos de tartaruga marinha foram encontrados na praia de Piatã, na tarde da última segunda-feira (13). Os ovos foram resgatados e encaminhados para o projeto Tamar, após o Grupo de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Civil de Salvador, ser acionado por pescadores. Os pescadores informaram aos guardas municipais que haviam encontrado um buraco na areia com cerca de 80 ovos de tartaruga marinha expostos, devido a ação da maré. Uma equipe foi deslocada e fez a retirada desses ovos, que foram encaminhados para o Projeto Tamar.

Segundo informações do Tamar, para desovar, as tartarugas geralmente procuram praias desertas e normalmente esperam o anoitecer, pois são animais ectotérmicos (a temperatura corpórea varia conforme a temperatura ambiente) e, portanto, a exposição prolongada ao sol intenso e calor da areia podem prejudicar a saúde destes animais. Além disso, a escuridão da noite as protege de vários perigos. As tartarugas escolhem um trecho da praia acima da linha das marés para construir a cama e o ninho.

Dependendo da espécie, de acordo com o Tamar, cada fêmea pode realizar de três a 13 desovas em uma mesma temporada de reprodução com intervalos que variam entre nove e 21 dias. Os ovos são esféricos, do tamanho de uma bolinha de tênis de mesa e têm casca calcária flexível, o que evita sua quebra no momento da postura. Cada ninho contém, em média, 120 ovos. A maior espécie, a Dermochelys coriacea, costuma formar ninhos com 60 a 100 ovos. Outras espécies menores chegam a colocar entre 150 a 200 ovos.