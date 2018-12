90% dos quartos dos hotéis de Salvador estão reservados para o Réveillon

Salvador deve receber um fluxo maior de turistas nesta virada de ano. Cerca de 90% dos leitos dos hotéis da capital baiana já estão reservados para o Réveillon. A expectativa é de que a ocupação aumente 11% em relação ao ano passado, quando a média foi de 82% dos quartos ocupados.

Os hotéis localizados nos eixos Barra/Ondina, Itapuã/Stiep e Centro Histórico devem ser os maiores beneficiados. O Festival da Virada, que acontece entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro é um dos principais impulsionadores deste aumento.

De acordo com a prefeitura, a maior parte dos turistas vêm de São Paulo e da Argentina.

"Esses números refletem a evolução confirmada com a consolidação da festa da virada, antes no Comércio, e agora, de maneira ainda mais acertada, chegando pelo segundo ano à Orla da cidade. Outro fator importante foi a divulgação feita com antecedência e junto aos principais operadores de turismo do mercado nacional e internacional. A prova desse sucesso está na presença da festa no roteiro nacional de eventos e na quantidade de visitantes que o festival atinge a cada ano", destaca o presidente do Conselho Baiano de Turismo (CBTur), Roberto Duran.

No total, Salvador conta com 40 mil leitos, somando hotéis, pousadas e albergues. A procura é maior para a noite da virada. A expectativa é de que nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro a ocupação alcance 100%.