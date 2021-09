911 GT3, o Porsche de R$ 1,15 milhão vendeu 40 unidades no Brasil e tem fila de espera

A Porsche é uma referência em carros esporte e o 911 é o seu modelo mais emblemático. Quando a empresa alemã une ao conjunto a especificação GT3, amplia a experiência da fusão de um automóvel de rua com um modelo de corrida. Isso ocorre desde 1999 no 911, um clássico criado em 1964.

Essa configuração é ansiosamente aguarda pelos apaixonados que podem pagar por ela. E não é um investimento pequeno: R$ 1.149.000. Como a linha 911 custa no Brasil entre R$ 709.000, preço inicial da versão Carrera, e R$ 1.559.000, custo inicial da configuração Turbo S Cabriolet, o preço - apesar de alto - não foi a grande surpresa.

Dê play e confira as primeiras impressões ao volante dos esportivos

Mas quando Leandro Rodrigues, gerente de produto e preço da Porsche Brasil, anunciou que as 40 unidades iniciais para o mercado brasileiro estavam esgotadas, a plateia ficou perplexa. E não basta enviar um e-mail para a sede da empresa, que fica em Stuttgart, na Alemanha, pedindo mais. Há uma fila global, todavia, a filial brasileira promete "brigar" por mais carros para o país.

Essa sétima geração do 911 GT3 foi desenvolvida em estreita colaboração com a divisão de competição do fabricante alemão. Dessa forma, algumas características construtivas realçam essa sinergia: a suspensão dianteira composta por braços transversais duplos e a aerodinâmica sofisticada, com difusor e asa traseira de pescoço de cisne originaram-se do carro de corrida GT 911 RSR.

Já o motor boxer de seis cilindros e 4 litros, que rende 510 cv de potência e entrega 47,9 kgfm de torque, é baseado no do 911 GT3 R, experimentado e testado em corridas de longa duração. Esse propulsor também é usado praticamente sem alterações na 911 GT3 Cup - uma categoria de corrida. A transmissão pode ser automática - de sete velocidades e dupla embreagem - ou manual, de seis marchas.

O resultado é uma máquina eficiente e de alto desempenho: que pode ser usada diariamente e ainda ser levada para a pista. Acelerar esse esportivo de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos é uma experiência incrível. Guia-lo por algumas voltas em um circuito é fantástico: deixa a boca seca e um sorriso largo - perceptível embaixo da máscara ou do capacete.

Na traseira do 911, destaque para o grande aerofólio A cabine do 911 GT3 é uma fusão de esportividade e tecnologia Os bancos no estilo concha são opcionais O 718 Cayman custa a partir de R$ 705 mil Toda a linha 718 utiliza motor central-traseiro O conta-giros central em destaque no 718 GT4 No 718 o puxador é em nylon para aliviar peso

E mesmo com peso reduzido, com a adoção de vidros e capô em fibra de carbono (que opcionalmente pode também estar no teto), esse carro esporte é bem equipado: tem bancos esportivos com ajuste elétrico; central multimídia; painel de instrumentos com duas telas de 7” que mostra funções como cronômetro, temperatura dos pneus e mais; ar-condicionado; entre outros.

Tem alguns opcionais, como bancos concha em fibra de carbono e o pacote Clubsport, que adiciona extintor de incêndio de competição, gaiola de proteção e cinto de segurança de seis pontos.

MOTOR CENTRAL

Outra máquina que desperta sensações viscerais é o 718 Cayman GT4. Que custa R$ 705 mil e ainda tem unidades disponíveis. Lembrando que esse é o preço inicial. A pintura verde pitão do carro das fotos, por exemplo, custa R$ 21.398. Para ter bancos estilo concha é preciso pagar mais R$ 35.665.

Enquanto no 911 o motor é traseiro, que fica a partir do eixo, no 718 ele é central-traseiro. Está posicionado atrás dos bancos dianteiros. É um modelo que leva apenas duas pessoas.

O propulsor é baseado no 911 Carrera, um 4 litros de seis cilindros. Naturalmente aspirado ele entrega 420 cv de potência e 42,8 kgfm de torque. A transmissão pode ser automática de sete velocidades e há a opção manual, de seis. O 718 Cayman GT4 pode atingir 304 km/h e acelera da imobilidade até 100 km/h em 4,4 segundos.

NA BAHIA

Atuando há seis anos no Brasil como filial, a Porsche terá no ano que vem sua primeira concessionária na Bahia. A confirmação foi feita por Werner Schaal, diretor de vendas da Porsche Brasil. No entanto, o executivo não revelou qual grupo irá representar a marca alemã no estado. A expectativa é que o anúncio seja feito até o final deste ano.

De janeiro a junho de 2021, a Porsche realizou 1.753 entregas de automóveis no país. Esse número representa um aumento de 14,2% em relação ao mesmo período de 2020 e se constitui em recorde absoluto de entregas no mercado brasileiro.