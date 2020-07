91cm e 22kg: Homem invade sex shop para roubar 'maior vibrador do mundo'

Um homem invadiu, na calada da noite, um sex shop para roubar um vibrador de tamanho gigante em Las Vegas. O objeto monstruoso tinha 91cm e incríveis 22kg. O valor? cerca de R$ 6,4 mil.

Segundo o TMZ, o ladrão foi capturado pelas câmeras de segurança da Déjà Vu Love Boutique. O roubo ocorreu no último dia 14 de julho.

As imagens mostraram que o invasor pegou o consolo, que ficava no chão da loja, o botou no ombro e saiu da loja sem se preoucupar em ser pego.

Considerado o maior vibrador a venda no varejo, ele é chamado "The Moby" - nome em homenagem ao livro Moby Dick (trocadilho pois dick em inglês significa pênis), que conta a história de uma baleia.

Na Amazon, o produto é vendido com um desconto de tamanho similar a sua estrutura: R$ 3 mil. "“Pode até haver uma alma corajosa ou talentosa o suficiente para usar Moby como um vibrador tradicional. Com este pau tremendo e verdadeiramente único, tudo é possível! Você é limitado apenas pela sua imaginação excêntrica ”, diz a descrição do produto.