98,5% dos que responderam pesquisa da Ufba tomaram vacina contra covid

Quase todos os membros da comunidade universitária que já responderam ao formulário sobre a situação vacinal na Universidade Federal da Bahia (Ufba) informam estar completamente vacinados, com dose única ou duas doses, e, em muitos casos, também com uma dose de reforço. Dos mais de 40 mil docentes, técnicos e estudantes que já responderam ao formulário eletrônico elaborado pela Administração Central, 98,5% afirmam já ter se vacinado. Enviado a toda a comunidade, o formulário ainda pode ser respondido.



A maioria, 67,46%, informa já ter tomado duas doses ou a dose única - esses têm, portanto, o ciclo vacinal básico completo. Outros 31,05% informam que, além desse ciclo, tomaram também uma dose de reforço. Há ainda 0,91% que informam ter tomado apenas a primeira dose do ciclo vacinal de duas doses. 0,22% (89 pessoas) afirmam ter alguma condição que impede a vacinação, e 0,36% (147 pessoas) informam simplesmente não ter se vacinado.



Entre os que já responderam, 85,36% informam não pertencer a grupos em situação de maior risco previstos no art.4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME N.º90/2021 - estando, portanto, aptos ao retorno às atividades na modalidade presencial. Previsto para 07 de março, quando começa o semestre letivo 2022.1, o retorno às atividades presenciais só ocorrerá efetivamente se o quadro epidemiológico local for avaliado como seguro pelo Comitê de Acompanhamento da Covid na Ufba, conforme prevê o art. 6º da resolução N° 07/2021 do Conselho Universitário (Consuni), que estabelece condições para um retorno seguro e inclusivo das atividades presenciais da Ufba. Nesse sentido, a aferição da situação vacinal é também uma iniciativa em conformidade com a política prevista por essa resolução.



Os formulários ainda podem ser preenchidos. O questionário foi enviado aos mais de 61 mil e-mails cadastrados pelos membros da comunidade Ufba e podem ser acessados através de links individuais e únicos - portanto, não compartilháveis. Quem porventura não tenha recebido pode escrever para formvacina@ufba.br solicitando o reenvio do formulário. O questionário é simples e pode ser respondido em menos de 1 minuto, e as informações prestadas são de caráter sigiloso.