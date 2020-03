A arte de Beethoven na terra do axé: Neojiba estreia série de concertos no dia 12

Era a primavera de 1787, e um adolescente chamou a atenção enquanto tocava piano na casa de Wolfgang Amadeus Mozart, em Viena. “Algum dia ele vai dar ao mundo o que falar”, teria dito Mozart sobre o rapaz. E não deu outra: o alemão Ludwig van Beethoven é considerado um dos maiores compositores de todos os tempos, autor da Nona Sinfonia. Em 2020, completam-se 250 anos de seu nascimento, que serão comemorados em Salvador. Por que não? Da Alemanha para a Bahia.

A série Beethoven 250 será apresentada de março a dezembro pelos músicos do Neojiba, Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, com todas as sinfonias e concertos para piano e ainda com participações de artistas nacionais e estrangeiros, como o maestro e compositor brasileiro John Neschling, que foi diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e dirigiu ainda os teatros municipais da capital paulista e do Rio de Janeiro; a pianista portuguesa Maria João Pires; e a argentina Martha Argerich.

Entre as atrações estão ainda o violoncelista pernambucano Antonio Meneses; o maestro brasileiro Isaac Karabtchevsky; o regente Cláudio Cruz; o italiano Edoardo Rosadini, primeiro solista de viola da Orquestra Juvenil Italiana; e o violinista francês David Grimal.

Todos a convite do maestro baiano Ricardo Castro, fundador e diretor geral do Neojiba e que rege a Orquestra Juvenil da Bahia, uma das quatro formações orquestrais principais do programa. Ele é quem abrirá a série com a obra O Imperador, no dia 12 de março, no Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos estão à venda no teatro, nos SACs ou no site da Ingresso Rápido a partir de R$ 5 (meia-entrada, sujeito à disponibilidade).

“Como diretor artístico, decidi aproveitar o aniversário de Beethoven para trazer para a Bahia algo que a gente já fazia há alguns anos no exterior. O Neojiba já ofereceu sete turnês internacionais aos nossos jovens e são turnês de prestígio com grandes artistas, entre os melhores do mundo, mas eles nunca vinham à Bahia”, explica Ricardo.

Ensaio no Parque do Queimado (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Os convidados tocarão obras de Beethoven – além da Nona Sinfonia, estará no repertório também a Sonata ao Luar, que será interpretada em noite de lua cheia de um sábado de agosto. Antes disso, em julho, o grupo fará, pela primeira vez, uma turnê pela América do Sul, se apresentando no Uruguai e na Argentina, junto com a pianista Martha Argerich (veja as datas abaixo).

Liberdade

Fora da série, o primeiro concerto já é no dia 8 de março, às 11h, no Parque do Queimado, na Liberdade, também com obras de Beethoven: o quarteto de cordas nº 2 em sol maior e o concerto para piano nº 4 em sol maior. É na nova sede do programa que os músicos treinam todos os dias, por várias horas, em salas climatizadas e com tratamento acústico.

É no Parque do Queimado também que ocorre a iniciação musical de várias crianças, entre elas as gêmeas Ana Júlia e Maria Luiza Santos de Oliveira, de 12 anos, moradoras do Curuzu.

No ano passado, elas tiveram uma experiência inédita ao pisar no palco do TCA, onde só haviam estado como espectadoras. As irmãs tocam clarinete e estão há quatro anos no programa, integrando, atualmente, a Orquestra Pedagógica Experimental (OPE). “Minha mãe é toda orgulhosa. Não pode ver a gente tocando que quer gravar”, diverte-se Maria Luiza, que começou com a flauta doce e pensa em se arriscar no fagote. Da apresentação no TCA, as duas guardam na memória o encantamento pela grandiosidade do teatro e pelos bastidores de um concerto.

As gêmeas Ana Júlia e Maria Luiza e a colega Renata Esther, da OPE (Foto: Karol Azevedo/ Divulgação Neojiba)

A colega Renata Esther Conceição Lima, 12, já se deixou levar pela música, e o sonho de ser médica convive, agora, com o de uma carreira como musicista. “Amo tocar clarinete”, diz. A mãe observa e aprova. “É um sonho. Algo que a gente acredita que traz benefícios e faz com que ela cresça como pessoa”, afirma a cabeleireira Elma Lima.

Hoje coordenador do núcleo Pirajá, Samuel Egídio dos Santos, 27, descobriu o gosto pela cultura popular depois do contato com a música de concerto no Neojiba. “Conhecer o mundo da música erudita me incentivou a procurar a arte da minha comunidade, da minha região, do meu país.” Nesse percurso, Samuel, que toca flauta transversal, até compõe para facilitar o acesso aos instrumentos pelas 76 crianças atendidas em Pirajá. Em todo o programa, são 1.950 integrantes que participam de atividades na capital e no interior do estado.

O coordenador Samuel Egídio dos Santos, de Pirajá (Foto: Karol Azevedo/ Divulgação Neojiba)

Para vê-los tocando, é fácil. Em 2020, haverá concertos gratuitos toda semana no Parque do Queimado, incluindo alguns com o repertório de Beethoven. No último domingo de cada mês, as apresentações serão dedicadas ao público infantil. Os ingressos para a outra parte da série Beethoven 250 já estão à venda.

Veja Ricardo Castro, em 1993, executando a mesma obra com Orquestra Sinfônica de Birmingham:

Confira a programação da Série Beethoven 250:

MARÇO – 12 “Concerto de Abertura”

Ludwig Van Beethoven

Concerto Nº 5 para piano e orquestra

"Imperador"

Sinfonia Nº 5 em dó menor

Orquestra NEOJIBA

Ricardo Castro, piano

Edoardo Rosadini (Itália), regência



ABRIL - 09

Ludwig Van Beethoven

Abertura Prometheus

Concerto para violino e orquestra em ré maior

Sinfonia Nº 7 em lá maior

Orquestra NEOJIBA

David Grimal (França), violino e regência



MAIO - 21

Ludwig Van Beethoven

Abertura Leonora Nº 3

Concerto Nº3

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras Nº 4(Prelúdio)

Igor Stravinsky

Suíte O Pássaro de Fogo (1919)

Ludwig Van Beethoven

Concerto Nº3

Orquestra NEOJIBA

Ricardo Castro, piano

Isaac Karabtchevsky, regência



JULHO - 11

Programa da Turnê América do Sul

Orquestra NEOJIBA

Martha Argerich (Argentina),piano

Ricardo Castro, regência

OUTUBRO - 01

Ludwig Van Beethoven

Concerto Triplo para violino, violoncelo, piano e orquestra

Fantasia Coral para piano e orquestra

Sinfonia Nº6 em fá maior

Orquestra NEOJIBA

Antonio Meneses, violoncelo

Ricardo Castro, piano

Cláudio Cruz, violino e regência



NOVEMBRO - 05

Ludwig Van Beethoven

Concerto Nº 4 para piano e orquestra

Sinfonia Nº 3 em mi bemol "Heroica"

Orquestra NEOJIBA

Maria João Pires (Portugal),piano

Ricardo Castro, regência



DEZEMBRO - 16

Ludwig Van Beethoven

Concerto Nº 2 para piano e orquestra

Sinfonia Nº 9 em ré maior "Coral"

Orquestra NEOJIBA

Josy Santos, mezzo-soprano

Maria Carla Pino Cury, soprano

Martin Muehle, tenor

Ricardo Castro, piano

John Neschling, regência

Ingressos do dia 12 de março à venda no site Ingresso Rápido, Teatro Castro Alves e SACs dos shoppings Bela Vista e Barra