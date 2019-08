'A ausência do meu pai foi muito forte na minha vida', diz Érico Brás

Ana* decidiu terminar o relacionamento grávida e disse ao então namorado que a filha que esperava não era dele. Nesta quinta-feira (8), ela atendeu a um pedido do ex, que queria ter certeza se era ou não o pai da criança, e, juntos, levaram a pequena Lara, de 1 ano, para comprovação da paternidade. Fizeram o exame de DNA gratuito através da campanha Sou Pai Responsável, lançada nesta quinta (8), pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE). Por ano, cerca de 2 mil baianos conseguem via Defensoria realizar exame de DNA para comprovação da paternidade. Só este ano já foram 1014 exames.

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

“Vim com ele e minha filha para fazer o exame e comprovar, a pedido dele, se é ou não o pai dela. Quando nós terminamos, eu havia dito a ele que ele não era o pai, ele não gostou muito”, contou a mulher que, na época do nascimento, registrou sozinha a criança, contrariando o ex. Agora, sem pensar duas vezes, o ex-casal foi ao mutirão da campanha na manhã desta quinta, na Loja do Esquadrão, na Arena Fonte Nova. Lá, fizeram a coleta de sangue para a posterior comprovação. A campanha conta com parceria com os times Bahia e Vitória. O lançamento da campanha foi na Casa de Acesso à Justiça I, no Jardim Baiano.

"Ele ficou sabendo da campanha e me chamou para fazer o teste de comprovação. No início eu não queria, mas meu companheiro me orientou a vir, pois a minha filha, quando crescer, tem o direito de saber quem é o pai dela e poder ter alguém para chamar de pai”, concluiu.

A campanha tem como padrinho o ator e humorista da Rede Globo, Érico Brás, que atua em programas como o Zorra Total e Escolinha do Professor Raimundo. Érico foi pai aos 24 anos, por escolha, mas, mesmo vivendo sem a presença paterna durante toda sua vida, ele diz que outras pessoas que o ensinaram tudo sobre paternidade. Foi a partir daí que ele decidiu fazer diferente e ser um pai presente para a sua filha Érica.

“A ausência do meu pai foi muito forte na minha vida, mas eu tive a presença de outras pessoas que me ensinaram sobre a paternidade. A minha escolha de ter uma filha, que é algo muito ímpar, já que hoje a gente vê um grande número de pessoas que têm filhos sem planejamento, automaticamente, mudou a minha responsabilidade enquanto homem e agente de transformação na sociedade", diz Érico.

Ainda de acordo com o ator, abraçar essa campanha representa uma responsabilidade social. "Para mim, é entender que eu preciso, enquanto homem e enquanto pai, ajudar os outros homens a entenderem e assumirem os seus papéis”, garantiu.

Com o objetivo de sensibilizar os homens a assumirem seus papéis paternos, a campanha busca estimular tanto a participação deles no convívio e desenvolvimento dos filhos, como incentivar os mais relutantes a assumirem a paternidade de crianças sem registro.

Segundo a coordenadora da campanha, Tatiane Ferraz, o lançamento no mês de agosto, quando é comemorado o Dia dos Pais, foi estudado para conscientizá-los sobre a importância da presença deles no desenvolvimento dos filhos.

“Em agosto as pessoas estão mais sensíveis, em razão da comemoração do Dia dos Pais. Por isso, queremos mostrar para a população a importância da figura paterna para uma família. Ao fazer uma campanha dessas, a gente chama esses pais para a responsabilidade logo nos primeiros dias de vida”, disse.

Pensando em atingir um número maior de atendimentos até o final do ano com a campanha de intensificação, a coordenadora garante que, até dezembro, o número de exames realizados irá aumentar e pode chegar até os 2387 realizados em 2018.

“Daqui para frente, a gente aumenta esse número de exames porque as pessoas começam a intensificar a procura no mês de agosto. A campanha é muito importante para sensibilizar esses pais que procuram a Defensoria Pública para fazer esse reconhecimento e o exame gratuito”, contou.

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil conta hoje com mais de 5,5 milhões de crianças que não têm o registro do pai em seus documentos. De 2015 a 2018, a média de testes de DNA realizados nas 38 cidades da Bahia, onde a Defensoria está presente, é de pouco mais de 2 mil.

Bahia

Como atendimento na Loja Esquadrão iniciado desde a segunda-feira (5), o presidente Guilherme Bellintani destacou o papel social do Bahia na participação da campanha que, através do espaço cedido na loja do clube, na Fonte Nova, já atendeu até quarta-feira (7), 209 pessoas, realizando 61 exames de DNA.

“O futebol tem um poder de comunicação muito grande, mas raramente ele fala de outro tema que não seja estritamente o futebol. O Bahia tem procurado sair um pouco dessa bolha de se posicionar e falar de temas apenas ligados ao futebol e trazer o uso da comunicação para benefícios sociais”, revelou.

Serviço

Para quem desejar realizar o exame de DNA em Salvador, a Defensoria Pública está realizando mutirões de forma gratuita nos seguintes postos:

Loja Esquadrão – na Arena Fonte Nova, o atendimento segue até a sexta-feira (9), das 9 às 17 horas. E no sábado (10), até o meio-dia.

Loja do Vitória - no Barradão, os atendimentos começarão no sábado (10), a partir das 15h e retornam na próxima segunda-feira (12) das 8h às 16h e vão até a sexta-feira (16).

Online - Na próxima semana, o agendamento será feito no site da Defensoria, ou pelo telefone 129 (apenas de telefone fixo).