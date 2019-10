'A Bahia está em festa', diz Dom Murilo sobre Santa Dulce

Diante de cerca de 49 mil pessoas que estiveram presentes na Arena Fonte Nova, neste domingo (20), para acompanhar a primeira celebração no Brasil em homenagem à Irmã Dulce, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, pediu licença para se dirigir à Santa Dulce dos Pobres, canonizada semana passada, no Vaticano.

"Santa Dulce dos Pobres, hoje Salvador está em festa, a Bahia está em festa e o Brasil todo se alegra com o reconhecimento de sua santidade, ocorrida no domingo pasasdo, na Praça São Pedro, no Vaticano. Quem esteve lá viu uma experiência única, emocionante daquelas que só a fé nos possibilita viver. Como foi bom ouvir a declaração do Papa Francisco, para a glória da Santíssima Trindade", comemorou Dom Murilo.

Depois de pedir que todo o Brasil os acompanhasse e se unisse a esse agradecimento, Dom Murilo disse que "mesmo assim, não seria suficiente". "Pedimos a Jesus que seja ele a agradecer ao Pai esse dom maravilhoso. E o Pai receberá, com agrado, nosso agradecimento", pediu.

Em seguida, o arcebispo convidou Dom Estevão, bispo auxiliar, para ler um comunicado de Giovanni d'Aniello, Núncio Apostólico do Brasil, que não pôde comparecer à cerimônia. "O Anjo Bom da Bahia é uma santa no dizer do Papa Francisco. Talvez os livros de História do Brasil ainda nada afirmem a respeito dela. Todavia, Salvador, o Brasil e agora o mundo sabem muito da Irmã Dulce dos Pobres, que percorreu essas ruas, becos e avenidas da cidade de Salvador em busca de Jesus ababndonado nas pessoas dos pobres e dos sofredores. Deste modo, tornou-se reconhecida como Anjo Bom da Bahia e a mãe dos pobres", disse um trecho de sua fala.