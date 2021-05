'A Bahia precisa voltar a ser a locomotiva do Nordeste', diz ACM Neto

Presidente nacional do Democratas, ACM Neto disse nesta sexta-feira (7) que a Bahia deve retomar a liderança do Nordesta. Falando ao programa Isso é Bahia, da rádio A Tarde FM, o ex-prefeito de Salvador disse que o estado precisa agir "com doses de ambição".

"Claro que não vou dizer que está tudo errado (em relação ao atual governo estadual). Não irei fazer isso, porque há coisas certas e erradas, e não tem porque ficar só criticando. Mas claro também que podemos ser muito mais. A Bahia precisa voltar a ser a locomotiva do Nordeste e, para isso, vai ser fundamental ter uma visão estratégica para pensar fora da caixa, agir com doses de ambição para ter uma outra perspectiva de futuro", avaliou.

Mesmo sem ainda se colocar como pré-candidato ao governo da Bahia, Neto admite a possibilidade e diz que vai intensificar as viagens ao interior do estado.



"Nossa ideia é, com a redução do número de casos do novo coronavírus, não parar mais. Vamos confirmar o diagnóstico dos problemas da Bahia e pensar soluções e alternativas para o futuro, colhendo a contribuição da população. Isso não é antecipação de campanha. Queremos agora debater caminhos", explica.

Para ele, a Bahia é muito grande e politicamente não deve ser tratada de maneira unificada. "Cada região vive seu próprio drama, e tem uma solução própria para que se possa dar o salto de desenvolvimento olhando para o futuro. Como prefeito de Salvador, uma das coisas que fiz foi apostar na descentralização, encarando a realidade de cada região administrativa da cidade de forma diferente. E a Bahia precisa disso, de uma perspectiva mais equilibrada de desenvolvimento, descentralizando as oportunidades".