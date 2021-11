A Câmara e Salvador: uma história de 472 anos

Sabia que a Câmara Municipal da nossa cidade tem a mesma idade de Salvador? Ambas foram fundadas em 1549, pelo então governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. A Câmara também foi a primeira a existir em um município brasileiro.

A história desse órgão e como ela se relaciona com a história da capital baiana é o tema do 2º episódio do Podcam, o 1º podcast sobre Câmara Municipal Salvador.

Você vai entender como a Câmara, no período colonial, concentrava todos os três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Até prisão ficava no mesmo prédio que os vereadores.

A gente conversou com a historiadora Avanete Sousa Pereira, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e a cientista social Gabriela Messias, que faz doutorado sobre a história recente da CMS.

Toda terça-feira, você ouvirá no Podcam uma matéria especial sobre a Câmara de Vereadores em formato de áudio. Acompanhe os conteúdos também pelo Instagram, Twitter e Facebook.

Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Podcam

O Podcam foi desenvolvido pela repórter do Correio, Marcela Villar, para a conclusão do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação (Facom), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), sob orientação da professora Lívia Vieira. A defesa pública do trabalho será feita no dia 17 de novembro e a banca será composta pela professora e jornalista Malu Fontes e pelo radialista Mário Kertész.