A Câmara Itinerante, a Igualdade Racial e a Intolerância Religiosa

Salvador é uma das poucas cidades do Brasil com um Estatuto que estabelece a igualdade entre as raças e o combate à intolerância religiosa. Ele demorou para sair, passou mais de 10 anos engavetado, mas, foi aprovado, por unanimidade, em 2019.

Porém, dois anos depois da aprovação, ele ainda não foi regulamentado pelas autoridades municipais. No 3º episódio do Podcam, o 1º podcast sobre a Câmara Municipal de Salvador (CMS), você vai entender o que esse estatuto defende, como foi o processo de aprovação e para quê ele serve.

Clique no player abaixo para ouvir o 3º episódio do Podcam:

Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Além disso, apresentamos a você o programa da Câmara Itinerante, que leva as sessões com os vereadores até os bairros de Salvador. Ele já rodou na Liberdade, Itapuã, Brotas, Cidade Baixa e Valéria.

O atual coordenador da Câmara Itinerante é o vereador Suíca (PT), um dos nossos entrevistados. Para entender os bastidores do Estatuto, conversamos com o vereador Silvio Humberto (PSB), relator do projeto na CMS.

Toda terça-feira, você ouvirá no Podcam uma matéria especial sobre a Câmara de Vereadores em formato de áudio. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* ou no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts, no Castbox ou no Youtube. Acompanhe os conteúdos também pelo Instagram, Twitter e Facebook.

Ouça nos aplicativos de sua preferência:

Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.

Deezer:

Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.

Youtube:

Para ouvir diretamente no YouTube, clique aqui.

Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui. Para ouvir no Castbox, clique aqui.

Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Podcam

O Podcam foi desenvolvido pela repórter do Correio, Marcela Villar, para a conclusão do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação (Facom), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), sob orientação da professora Lívia Vieira. A defesa pública do trabalho será feita no dia 17 de novembro e a banca será composta pela professora e jornalista Malu Fontes e pelo radialista Mário Kertész.