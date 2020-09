A caminho de concorrente, Felipe Garcia rescinde com o Vitória

O Vitória informou que rescindiu o contrato com o atacante Felipe Garcia, que estava no clube desde o ano passado. Ele vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Bruno Pivetti e terá como destino um concorrente rubro-negro na Série B.

O próximo clube de Felipe Garcia será a Chapecoense, com quem o jogador tinha negociação avançada e só dependia da rescisão para assinar. O time catarinense é 4º colocado na competição.

Felipe Garcia disputou 32 partidas pelo Vitória - 13 como titular - juntando as duas temporadas. Marcou dois gols, ambos na Série B 2019, contra Oeste e São Bento. Este ano ele atuou em oito partidas, a última delas na eliminação diante do Ceará na Copa do Brasil, com derrota por 4x3.