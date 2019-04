A caminho do Fluminense, Guilherme rescinde contrato com o Bahia

Agora é oficial: o meia Guilherme não faz mais parte do elenco do Bahia. O jogador rescindiu contrato com o tricolor e deve acertar com o Fluminense nas próximas horas.

Emprestado pelo Corinthians, Guilherme estava no Bahia desde o início da temporada. Com a camisa tricolor, ele fez 11 jogos e marcou um gol. O meia começou o ano como titular, mas perdeu espaço e acabou indo para o banco de reservas - ou nem isso.

Alvo constante de críticas, o ponto alto da relação estremecida entre jogador e torcedores aconteceu na derrota para o Sergipe, por 1x0, pela Copa do Nordeste. Vaiado, Guilherme fez gestos para a torcida e teria retardado um lance de ataque. O jogador chegou a usar as redes sociais para pedir desculpas pela atitude, mas desde então deixou de ser relacionado para as partidas. Ele vinha treinando normalmente com o elenco.

A chegada de Guilherme ao Bahia envolveu o pagamento de uma dívida do Corinthians com o tricolor por causa da negociação que levou o lateral Juninho Capixaba para o clube paulista, em janeiro do ano passado. No acordo, o alvinegro pagava o salário do meia de forma integral.