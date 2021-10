'A cidade está apavorada', diz morador de Chorrochó após invasão de bandidos à cidade

Não foi somente uma agência bancária destruída em ataque com explosivos em Chorrochó, no norte da Bahia. A cidade de cerca de 12 mil habitantes foi surpreendida pela invasão de oito homens com armas de grosso calibre que fizeram duas pessoas reféns e prejudicaram boa parte das casas na rua de onde ficava a única agência da cidade na noite de segunda-feira (4).

"Foi um momento ensurdecedor que assustou a todos. Isso nunca tinha acontecido antes na cidade, várias casas foram destruídas e todo mundo ficou e está ainda muito apavorado", conta Everaldo Júnior, morador.

Caseiro e praticamente filho de dona Maria Rita, vizinha à agência bancária, Everaldo relata que os homens entraram na cidade já atirando. Passaram entre 40 minutos a 1 hora estourando bombas. Do banco, só sobraram as paredes do muro. Na rua, casas caíram, paredes racharam e janelas de vidro estouraram.

"Eu estava na minha casa quando os barulhos começaram. A casa de Maria Rita teve parede rachada, 5 quartos foram prejudicados, duas portas de vidro estouraram. Foram mais de 6 explosões que tremeram o chão de quem estava de 500m a 1km da casa. Estamos tentando nos reerguer".

(Acervo pessoal)

Em nota, a Polícia Militar diz que equipes do 20º Batalhão (BPM) foram até o local depois da denúncia de que homens armados explodiram a agência por volta das 22h. Buscas foram feitas na região, mas os criminosos não foram encontrados. A área foi isolada para a perícia.

Entretanto, ninguém ficou ferido e não há confirmação sobre se algo chegou de fato a ser roubado. Nenhum material foi apreendido na ocorrência.

Segundo dados do Sindicato dos Bancários, ja foram 40 ataques a instituições financeiras em toda Bahia neste ano. Essa era a única agência bancária da cidade e agora ela deve ficar fechada por conta dos danos - o Bradesco diz que a empresa vai trabalhar para reabrir o quanto antes. Os clientes serão destinados para o posto de atendimetno de Macururé e outras 13 unidades do Bradesco Expresso na região.