A Dona do Pedaço: Fabiana ataca Josiane e rouba dinheiro na cama do hospital

A vilã Josiane (Agatha Moreira) perderá a última parte do dinheiro que roubou quando estiver no leito do hospital em A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo/TV Bahia. Após tentar matar Fabiana (Nathalia Dill), a filha golpista de Maria da Paz (Juliana Paes) será arremessada pela janela e ficará na UTI, segundo informações do site Notícias da TV, do colunista Daniel Castr0o. Assim que abrir os olhos, ela dará de cara com a ex-noviça, que a obrigará a raspar sua conta bancária para fazer uma transferência.

A nova dona da fábrica de bolos ficará sabendo que Josiane vendeu a mansão e crescerá o olho. Fabiana procurará a rival em seu flat e pedirá mais dinheiro em troca do seu silêncio sobre o assassinato de Jardel (Duio Botta). Ainda de acordo com o site especialista em televisão, a assassina perderá a linha e partirá para cima da chantagista, mas levará a pior e tomará uma surra.

Disposta a não ficar mais nas mãos da testemunha de seu crime, Josiane conseguirá uma arma e irá à fábrica para matá-la. O tiro vai falhar, e Fabiana aproveitará para arremessar a inimiga pela janela.

À polícia, a ex-noviça dirá que as duas conversavam tranquilamente quando a filha de Maria da Paz simplesmente caiu. Téo (Rainer Cadete), Amadeu (Marcos Palmeira) e a boleira vão desconfiar da versão. Mas mesmo assim Fabiana conseguirá entrar no quarto do hospital para concluir sua chantagem.

"Ontem à noite fui para casa, levei sua bolsa, ficou na minha sala quando você caiu. Deixei lá, depois te devolvo. E carreguei seu celular. Troquei de roupa, precisava me sentir melhor. Trouxe seu celular aqui comigo.... Transfere o seu dinheiro para minha conta", exigirá.

"Mas eu vou ficar sem nada", reclamará a personagem de Agatha Moreira. "Pode deixar uma quantia pequena para suas despesas pessoais, até arrumar emprego. O resto você transfere, agora", insistirá a chantagista.

"Eu até ia me contentar com menos, mas você levou um revólver... E chegou, eu nem posso acreditar, Jô, chegou a apertar o gatilho. Mas o revólver não disparou. Foi intervenção divina", lembrará a dona da fábrica.

"Ou transfere tudo. Ou sai daqui diretamente para a cadeia. Você se esquece que eu tenho a foto de você empurrando aquele pobre mordomo para baixo das rodas de um caminhão?", emendará ela, na cena que encerrará o capítulo do dia 25.

Na continuação, Josiane mostrará o valor que pretende deixar na sua conta, mas a personagem de Nathalia Dill achará demais. "Mal dá pra me manter no flat", argumentará a assassina. "Fique com a metade e mude para outro lugar", ordenará a ex-noviça.

Josiane concluirá a transação e não terá mais dinheiro para se manter no apartamento de luxo em que passará a morar após a venda da mansão. A vilã terá que se contentar com um quartinho no cortiço e será até confundida com uma prostituta pela administradora do lugar.