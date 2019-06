'A Dona do Pedaço': Fabiana será desmascarada por Agno

Não vai demorar muito para a máscara de Fabiana (Nathalia Dill) cair na novela 'A Dona do Pedaço'. Nos próximos capítulos, a noviça sairá com Agno (Malvino Salvador) e os dois conversarão.

O empresário, então, pedirá que ela o ajude a encontrar alguma informação sigilosa sobre Otávio (José de Abreu). Ele explicará que deseja se separar de Lyris (Deborah Evelyn) e precisa do apoio do pai de Vivi (Paolla Oliveira) para que não perca sua fortuna no processo do divórcio.

Confusa, Fabiana perguntará o que deve fazer para conseguir seguir Otávio e arrancar informações sobre ele. Agno, então, será direto. "Como me seguiu, óbvio. Só que dá próxima vez seja mais discreta", dirá ele.

Dissimulada, ela negará que seguiu o empresário. "Não, eu não segui você. De onde tirou essa ideia?", mentirá a vilã.

O empresário, então, abrirá o jogo. "Sei que me viu quando saí do carro e fui falar com um garoto de programa". Assustada, ela reagirá. "Estou muito chocada com a sua franqueza. Eu vim de um convento".

Irritado, Agno cortará a conversa. "Santinha do pau oco. Você não me engana. Eu pelo menos sou sincero. O rapaz depois entrou no meu carro, e daí? Pretendia me chantagear?", questionará. Ela, mais uma vez, negará. "Eu só queria conhecer você melhor", insistirá.

Sem cair na conversa da noviça, Agno dará continuidade ao seu plano. "Queria me chantagear, óbvio. É claro que vai me atrapalhar se vier com essa história. Pode prejudicar meu futuro divórcio. Mas tenho certeza que não vai dizer nada. Você é esperta, safada, e sabe que é comigo que vai ganhar dinheiro. Então, segue meu sócio? Descobre se ele tem outra?".

Conforma, ela aceitará o plano.