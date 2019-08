A Dona do Pedaço: Maria da Paz atira contra Régis nesta segunda (19)

Vai ao ar nesta segunda-feira (19) a continuidade de uma das cenas mais aguardadas de A Dona do Pedaço, novela das 21h da Globo/TV Bahia. No capítulo de sábado (17), a trama encerrou com o flagra de Maria da Paz no marido e na filha. A boleira ficou atônita depois de ver Régis (Reynaldo Gianecchini) e Josiane (Ágatha Moreira) no quarto da mensão. Após meses sendo enganada pelos dois, a reação de Maria da Paz vai ser extrema e ela vai atirar em Régis. Veja abaixo o resumo do capítulo da trama escrita por Walcyr Carrasco.

Maria da Paz atira contra Régis. Rock e Agno se esquivam dos questionamentos de Cássia. Chiclete se incomoda com o trabalho de Vivi. Os paramédicos socorrem Régis e Camilo prende Maria da Paz. Jô se preocupa com o estado de Régis. Gladys, Lyris, Agno e Cássia chegam ao hospital onde Régis está internado. Márcio alerta Amadeu sobre a prisão de Maria da Paz. Jô confessa a Gladys e Lyris que tem um romance com Régis. Rael insinua a Amadeu que Jô age contra Maria da Paz. Gladys e Agno se impressionam com a frieza de Jô. Amadeu visita Maria e ela afirma que sua vida acabou. Téo confronta Jô. Amadeu diz a Jô que sente vergonha de ser seu pai. Vivi pede que Kim abandone a ideia de simular um namoro entre ela e o cantor Lucas Lucco. Amadeu dá notícias de Régis para Maria da Paz.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

Mais cedo, o Gshow, portal de entretenimento da Globo, divulgou o áudio da cena, que vai ao ar logo mais. Nela, ouvimos Jô confessando que a traição sempre aconteceu e Régis pedindo calma a Maria da Paz, que grita com os dois. Com uma arma em punho, ela responde dizendo que irá resolver as coisas do modo que aprendeu com a família. Cheia de tensão, a cena é encerrada com o som de um tiro.

A trama vai seguir com a chegada de Evelina (Nívea Maria) e Ellen (Rosane Gofman), que ouvem o barulho e correm para lá. Elas encontram Josiane amparando Régis e Maria da Paz com o revólver na mão. “Eu ouvi um tiro. Ah, Maria, Maria, que você fez?”, pergunta Evelina, e a filha responde: “Atirei no Régis. Atirava de novo”. Ellen chama a ambulância, e os paramédicos atendem Régis. Camilo (Lee Taylor) e outros dois policiais chegam no local, e dizem que precisam levar Maria para a prisão.

Chegou a hora de Maria da Paz (@julianapaes) descobrir TODA a verdade sobre Jô (@agathaamoreiraa) e Régis (@RGianecchiniJR)! Tem coisas na vida que a gente precisa ver para crer. Não foi por falta de aviso... Liga o som! → https://t.co/HhHiVKGr6r #ADonadoPedaço pic.twitter.com/Aq6FRUnCo0 — Gshow (@gshow) August 19, 2019

Nós próximos capítulos, ao saber do ocorrido, Amadeu (Marcos Palmeira) moverá mundos e fundos para tirar a sua amada da cadeia. Segundo informações do site TV Foco, nos capítulos da próxima semana o advogado conseguirá fazer uma visita para a amada na prisão e ela desabafará: “Eu tou abalada. Ainda não quero acreditar no que vi. Entrei naquele quarto e o canalha tava abraçando minha filha. Ela tava em trajes íntimos… Ele esperou eu dormir pra ir pro quarto dela. Desde quando isso acontecia?”, se questionará a protagonista.

(Artur Meninea/Gshow)

Ainda de acordo com o portal, Amadeu deixará claro que nunca gostou de Régis e Maria lamentará ter se casado com ele, ressaltando que fez isso por querer uma segunda chance de ser feliz, após ficar sabendo da morte do amado. “Régis é bonito, divertido, sofisticado… Mas por trás daquele verniz… Ele é podre. Ele… ele tava com a Josiane”, dirá Maria da Paz ao se lembrar do flagra.

O personagem de Marcos Palmeira tentará entender qual foi o papel de sua filha nesta história nojenta e Maria da Paz não conseguirá responder. Ele ressaltará que, apesar da dificuldade do caso, fará de tudo para tirá-la da prisão. “Você foi pega em flagrante“, relembrará.

“Não nego. Digo com orgulho, atirei nele. Atirei naquele safado. Tomara que tenha batido as botas”, desejará Maria. Isso causará um susto no advogado, que não reconhecerá sua Maria. “Você não tem esse coração”, Amadeu.

Nos momentos finais da cena, ainda de acordo com a TV Foco, ele prometerá para Maria que correrá atrás de um habeas corpus e ela o rejeitará:

“Não me importa. Minha vida acabou, Amadeu. Não entende? Sou mãe e tou com o coração despedaçado. Minha vida acabou“.

Mais pra frente: Maria da Paz encontra filha verdadeira após assalto

A filha verdadeira de Maria da Paz (Juliana Paes) deve dar as caras em A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo/TV Bahia, já nos próximos capítulos, segundo o portal Metrópoles. Após ter a fábrica incendiada, perder a mansão e voltar a morar com Marlene (Suely Franco), a boleira será vítima de um assalto enquanto vende seus bolos na rua.

Os bandidos jogarão o carrinho de Maria da Paz no chão e levarão consigo a bolsa dela. Na sarjeta, a mocinha receberá ajuda de uma jovem misteriosa chamada Joana (Bella Piero). A personagem afirmará ser técnica de enfermagem.

No momento do encontro, Rock (Caio Castro) estará presente. Ao boxeador, a empresária dirá sobre a garota: “A gente se conheceu ontem, mas parece que se conheceu a vida toda. Sabe quando a gente nunca viu alguém mas começa a conversar e já fica amiga de infância?”.

Bella Piero interpreta Joana

(TV Globo/Divulgação)

A Dona do Pedaço: Jô mata mais uma pessoa; saiba quem será a vítima

Solteiro após terminar com Fabiana (Nathalia Dill), Rock também ficará encantando com Joana. “Eu fiquei mesmo bobo, fiquei na conversa…Não tive coragem de pedir o número, com medo de ela não me dar”, contará

“Marco com ela de novo, pra comer bolo, e te aviso pra você encontrar com a gente de novo, patati patatá…Cê chega e é com você”, vai propor Maria da Paz. Essas cenas devem ir ao ar no centésimo capítulo da trama, em 12 de setembro.