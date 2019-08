A Dona do Pedaço: Maria da Paz encontra filha verdadeira após assalto

(Foto: Reprodução/TV Globo)

A filha verdadeira de Maria da Paz (Juliana Paes) deve dar as caras em A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo/TV Bahia, já nos próximos capítulos, segundo o portal Metrópoles. Após ter a fábrica incendiada, perder a mansão e voltar a morar com Marlene (Suely Franco), a boleira será vítima de um assalto enquanto vende seus bolos na rua.

Os bandidos jogarão o carrinho de Maria da Paz no chão e levarão consigo a bolsa dela. Na sarjeta, a mocinha receberá ajuda de uma jovem misteriosa chamada Joana (Bella Piero). A personagem afirmará ser técnica de enfermagem.

Bella Piero interpreta Joana

No momento do encontro, Rock (Caio Castro) estará presente. Ao boxeador, a empresária dirá sobre a garota: “A gente se conheceu ontem, mas parece que se conheceu a vida toda. Sabe quando a gente nunca viu alguém mas começa a conversar e já fica amiga de infância?”.

Solteiro após terminar com Fabiana (Nathalia Dill), Rock também ficará encantando com Joana. “Eu fiquei mesmo bobo, fiquei na conversa…Não tive coragem de pedir o número, com medo de ela não me dar”, contará.

“Marco com ela de novo, pra comer bolo, e te aviso pra você encontrar com a gente de novo, patati patatá…Cê chega e é com você”, vai propor Maria da Paz. As cenas devem ir ao ar no centésimo capítulo da trama, em 12 de setembro.

Mas, muito antes desse dia, a trama ainda vai ter muitas reviravoltas. A personagem GIlda, por exemplo, vai morrer. Já Maria da Paz será presa. Tudo vai acontecer no capitulo previsto para ir ao ar no sábado (17), depois que ela flagrar a filha Josiane (Agatha Moreira) na cama com Régis (Reynaldo Gianecchini) e, descontrolada, vai dar um tiro no marido e terminar presa. Além disso, a empresária vai acabar descobrindo, do pior jeito possível, que a filha não presta.

Amante do marido da mãe, Jô nota que Régis está distante e resolve pressioná-lo para saber o que ele tem de tão importante para falar com ela. "Eu amo sua mãe", vai revelar o bonitão.

Ele vai contar que se apaixonou de verdade por Maria da Paz, o que vai deixar Jô revoltada.

"Tá brincando comigo... eu sei que me quer... que me deseja... olha pra mim, olha... diz que tudo que tá dizendo é loucura... que eu sou a mulher da sua vida. Olha meu corpo... meu corpo. Ele é teu", se desespera.

Maria da Paz vai acordar e perceber que o marido não está na cama. Ouvindo barulhos, ela pega uma arma e vai até a cozinha, mas não encontra Régis. Depois, ela segue até o quarto da filha e escuta a voz do marido chamando por Jô. Ela demora um pouco tentando entender o que acontece e então entra no quarto e flagra Régis com Jô, ambos seminus. "Eu posso explicar", tenta falar Régis. "Não tem explicação nenhuma. Eu estou vendo. Larga minha filha, desgraçado, larga", vai mandar a empresária.

Ele continua e insiste que nada está acontecendo entre os dois, mas Maria da Paz não acredita e o acusa."Ah... como não é o que estou pensando? Como não é? Eu estou vendo, você no quarto da minha filha, no quarto da minha Josiane... os dois... quase sem roupa... Você seduziu minha filha, desgraçado".

A boleira quer saber há quanto tempo eles têm um caso e Jô vai confessar friamente que desde sempre. Régis tenta convencer a mulher a largar o revólver para que eles conversem. "Eu vou dizer a conversa que você merece. Eu vou resolver essa situação como minha família sempre resolveu... Toma, Régis, toma", diz, atirando.

Régis vai cair no chão com o ferimento. Camilo (Lee Taylor) vai chegar não muito depois. Maria da Paz confessa que atirou e diz que "atirava outra vez". O investigador avisa que ela está presa.

O ferido é levado para um hospital e Maria da Paz é algemada. "Não me arrependo. Até agora eu tava cega. Agora abri os olhos. O Régis mereceu esse tiro. Mereceu", garante a boleira.

Maria da Paz vai presa após atirar em Régis

(Artur Meninea/Gshow)

Autor da novela, Walcyr Carrasco afirmou que o público pode esperar mais reviravoltas com Maria da Paz. "Vamos ver a mesma trama com novas realidades para os personagens. É uma trama eletrizante", disse ele ao GShow.

Depois de atirar no marido e passar alguns dias na cadeia, ela vai voltar para casa esperando ouvir um pedido de perdão da filha, mas não é isso que vai acontecer. Josiane vai revelar que planejou arrancar todo o dinheiro dela junto com Regis e expulsará a mãe e a avó Evelina (Nívea Maria), da mansão e só então a boleira vai se dar conta de que criou um monstro. “Cê vai comigo, mãe. Minha filha me tocou como uma cachorra", dirá ela depois de ser enxotada da própria casa.

Como aconteceu quando chegou a São Paulo, a personagem de Juliana Paes vai voltar a morar de favor na casa de Marlene (Suely Franco), enquanto Jô assume a fábrica e bota ela para fora de lá também.

Jô vai vender a empresa para Fabiana

(Foto: Divulgação/ Fabiano Battagling/Gshow)

Como uma carta na manga, Maria da Paz vai ter mandado o advogado Antero (Ary Fontoura), fazer uma cláusula no contrato da transferência da empresa onde veta que a filha tome posse. A personagem vai passar a correr atrás do documento, mas Antero vai estar sem memória depois de uma aneurisma e o documento não vai se encontrado.

Sem conseguir ficar parada, a boleira vai voltar a vender bolos na rua da capital paulista, com a esperança de que algum dia vai conseguir recuperar todo seu império. A esperança vai embora quando ficará sabendo da notícia de que Jô, vai vender a empresa para Fabiana (Nathalia Dill).

A mocinha ainda vai tentar tirar essa ideia da cabeça da filha, mas como esperado não vai conseguir e é aí que uma nova Maria da Paz, disposta a fazer Josiane sofrer e pagar por tudo, vai nascer.