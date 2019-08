A Dona do Pedaço: Vivi acaba com golpe de Chiclete e arruma novo namorado

Depois de descobrir que Chiclete (Sergio Guizé) é um assassino de aluguel contratado para matá-la, Vivi (Paolla Oliveira) terminará o namoro de vez em A Dona do Pedaço. Ele não aceitará perder a amada e armará um golpe para reconquistá-la, mas a influenciadora desconfiará do plano e vai engatar um affair com Abdias (Felipe Titto).

As sequências vão ao ar entre os capítulos dos dias 27 e 29 na novela das nove, segundo informações do portal Notícias da TV, do Uol. Ainda de acordo com o portal, o personagem de Sergio Guizé bolará um namoro fake com Sílvia (Lucy Ramos) para tentar fazer ciúme na blogueira. Durante uma sessão de fotos, Vivi vai se chocar ao encontrar o ex-namorado no estúdio.

"Ah, Chiclete... Eu não combinei nada com você", observará ela, sem jeito. "Eu sei, eu combinei com ela", retrucará o matador, apontando para Sílvia. "Espero que não se importe, Vivi", falará a professora de inglês, com um jeito inocente. "Eu não tenho mais nada com o Chiclete", cortará a rainha das redes sociais.

O novo casal deixará o estúdio junto, e Vivi estranhará a situação. "Darling, está surpresa por quê? Homem bom não se deixa solto no mercado", dirá Kim (Monica Iozzi). "É que... Eu não esperava... Não imaginava... Aliás, nem sabia que o Chiclete e a Sílvia conversavam", comentará Vivi, desconfiada. Em uma cafeteria, logo depois, Chiclete vai comentar com Sílvia que o plano parece estar funcionando.

Joguinhos

A alegria do primo de Maria da Paz (Juliana Paes) vai durar pouco, ainda de acordo com o canal do Uol. Apesar de jurar que não tem intenção de retribuir na mesma moeda e fazer ciúme no ex, Vivi acabará cedendo à tentação e decidirá entrar no joguinho dele.

A influenciadora digital irá até a academia e vai dar mole para o novo treinador de Rock (Caio Castro). "Olha se não é a deusa Vivi Guedes. Eu sou seu fã", se declarará Abdias. "Sabe, até que eu gosto muito de receber elogio... Ainda mais de um cara assim como você", provocará a irmã de Fabiana (Nathalia Dill).

O personagem de Felipe Titto ficará empolgado com o interesse da blogueira e dirá que fica maluco com as postagens sensuais dela. "Amei. Ah... Aqui não dá pra conversar direito, tem muita gente. Aceita passar no estúdio onde eu fotografo mais tarde? Pra gente sair, tomar um café?", provocará ela.

"Dá o seu celular, vou botar meu número... Já boto o endereço do estúdio. Passa lá. Me pega. Se for de tardinha... A gente bebe uma taça de vinho", continuará ela, tão direta que deixará o boxeador até tonto.

"Uma taça de vinho", repetirá ele, embasbacado. "A não ser que não queira", desconversará Vivi. "Só quero", confirmará Abdias. "Te espero, vou malhar", encerrará a blogueira, dando tchauzinho para o treinador e se afastando.

Ao descobrir o 'romance', Chiclete ficará possesso. Ele, aliás, vai encontrar a ex com o novo interesse amoroso e cogitará a possibilidade de "encomendar a alma" do concorrente.