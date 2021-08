À espera do 3º filho, MC Poze mora com namorada de 17 anos em mansão e ganha R$ 240 mil

O funkeiro MC Poze do Rodo, de 20 anos, anunciou recentemente que a namorada dele, a influencer Vivianne Noronha, de 17 anos, está grávida do terceiro filho do casal. Sucesso nas redes, o artista tem uma conta bancária recheada.

De acordo com o jornal Extra, o casal mora numa mansão de luxo no Rio de Janeiro. Para manter as regalias, Poze cobra um cachê de R$ 20 mil por apresentação, e seu faturamento apenas em shows gira em torno de R$ 240 mil mensais.

A mansão dele tem dois andares e piscina. É lá onde ele cria que ele cria os dois filhos, uma menina de 2 anos e um menino de 8 meses.

Mansão fica no bairro do Recreio (Foto: Reprodução)

Autor do sucesso “Tô voando alto”, Poze costuma ostentar nas redes sociais. Ele exibe cordões de ouro de R$ 10 mil, anéis, relógios caros, motos, roupas de marca, passeios de lanchas, segurança e carros de luxo.

Ele e Vivianne estão juntos desde 2019. Após ficar conhecida, e com 1,7 milhão de seguidores, a namorada do funkeiro passou a usar as redes sociais para faturar com publicidade e já ganha seu próprio dinheiro.