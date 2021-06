'A expectativa da gente é de tomar a vacina e ficar logo livre', diz morador de rua

Vivendo em situação de rua há três anos na região do Comércio, Raiane Nascimento, de 24 anos, recebeu gotinhas de esperança nessa terça-feira (29). Ela está entre o público de 7 mil moradores de rua de Salvador, que começou a ser imunizado nessa terça-feira, na capital baiana, com dose única da vacina da Janssen. “Tô confiando que a vacina dê certo pra ver se melhora essa pandemia de Covid, que a situação consiga voltar ao normal, porque realmente está assustador”, disse.

Vivendo há cinco anos também nas ruas do Comércio, Jackson Luis Santos, 41 anos, era só satisfação ao ser imunizado. “É uma alegria muito grande, a expectativa da gente é de tomar a vacina e ficar logo livre”, afirmou. Cerca de sete mil doses do imunizante Janssen foram separadas para o processo de vacinação deste grupo, composto por pessoas em situação de rua que utilizam os serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Sempre) e estão no Cadastro Único, além dos assistidos nas Unidades de Acolhimento Institucional (UAIs) e dos cadastrados no Programa Corra Pro Abraço. A lista também passou pela validação da Defensoria Pública da Bahia.

A prefeitura iniciou nesta terça-feira (29) a vacinação contra a Covid-19 das pessoas em situação de rua em Salvador. Cinco pontos estão sendo disponibilizados, das 8h às 16h, para garantir a imunização desse público. Em um desses locais – o Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua (Nuar), no Comércio – a aplicação das doses foi acompanhada pelo prefeito Bruno Reis.

“Aguardamos a chegada da vacina Janssen, por ser de dose única, para facilitar esse processo, tendo em vista que esta população, como está nas ruas, é mais difícil de ser localizada depois para a aplicação da segunda dose”, declarou o prefeito Bruno Reis. Ele também ressaltou que a vacinação também será levada para as Unidades de Acolhimento Institucional (UAI) do município e que toda a equipe da Prefeitura, através da Abordagem Social, dos Consultórios de Rua e das unidades de saúde, estão envolvidas nesta missão.

Assim que chegam ao ponto de imunização, os habilitados têm a temperatura aferida e passam pela triagem, onde os técnicos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) fazem a conferência dos dados. Em seguida, são encaminhados para receber a dose da Janssen. O processo leva, em média, dez minutos por pessoa.

Além do Nuar, a vacinação também ocorre nos pontos fixos situados nos Centros POP da Djalma Dutra, dos Mares, de Itapuã e do Dois de Julho. A estimativa é de que todo esse público em situação de vulnerabilidade social seja imunizado em três dias.

O prefeito também ressaltou que a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 para outros públicos em Salvador foi suspensa nesta terça (29), e que aguarda a chegada de novo lote pelo governo federal para retomar a estratégia. “Temos capacidade hoje para vacinar, pelo menos, 40 mil pessoas por dia. Cerca de 300 novos profissionais foram inseridos esta semana para atuar na vacinação. Aguardamos apenas a vinda de mais doses para seguir avançando na imunização do público por idade”, completou Bruno Reis.