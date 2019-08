A fase de Gilberto: meme com Lewandowski e turbilhão de mensagens

Mais difícil do que marcar três gols contra o Flamengo foi responder a todas as mensagens que pipocaram no celular após o hat-trick de domingo (4), na Fonte Nova. Gilberto teve um trabalhão durante a folga para dar retorno a todos que festejaram o bom desempenho dele no triunfo por 3x0 diante do rubro-negro carioca, no Brasileirão.

"Tive que responder bastante pessoas, o pessoal da minha família, que sempre me dá apoio, muitos amigos que estão dentro da minha convivência e aqueles que sempre mandam mensagem quando acontece algo de diferente. Fora que tem sempre os amigos que a gente não tem muito contato e falam bastante. É bom falar com todo mundo", contou o artilheiro tricolor na temporada, com 20 gols, cinco deles na Série A.

De uma só vez, o centroavante acabou com o jejum de cinco jogos sem triunfos na competição e escreveu o nome em um feito que não acontecia havia 19 anos. Ele e Jajá, em 2000, foram os únicos jogadores na história do Bahia que conseguiram anotar três gols contra o Flamengo em partidas oficiais.

A tarde inspirada de Gilberto rendeu muitas postagens nas redes sociais. Um deles o comparava ao atacante polonês Lewandowski, que joga no Bayern de Munique: "Gilbertowski" estava escrito no meme. Nesta terça-feira (6), durante entrevista coletiva no Fazendão, Gilberto foi questionado sobre quem jogava melhor e entrou na brincadeira que começou na internet.

"É difícil. Eu quero ser bom, ser muito bom, mas o Lewandowski está em um time de altíssimo rendimento. A Bundesliga é muito forte, mas também estou em uma liga muito forte. Fazer três gols no Flamengo não é fácil. Com toda humildade, ele é melhor do que eu", decidiu-se.

Gilberto também escolheu o caminho da humildade para falar do atual momento do Bahia. Na opinião dele, para brigar pelos primeiros lugares do Brasileirão o tricolor precisa antes mostrar resultado longe de Salvador. O time ainda não venceu fora de casa. Em seis jogos como visitante, perdeu três e empatou outros três.

"Tem muito o que se fazer ainda. Nosso time está num processo de evolução e a gente tem que colocar esse jogo que fizemos contra o Flamengo fora de casa também. A gente tem que conseguir fazer esse tipo de jogo fora de casa. Se a gente conseguir começar a somar pontos fora de casa no Brasileirão, acho que tem grandes chances de chegar entre os cabeças", afirmou o atacante.

Com 19 pontos, o Bahia é o 10º colocado do Brasileirão. A diferença para o Internacional, primeiro time dentro do G6, que leva à Libertadores, é de apenas um ponto. No domingo (11), o tricolor enfrenta o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. O rival da vez é o vice-líder do campeonato, com 28 pontos.

"Temos uma pedreira no próximo domingo, não tem tempo de ficar comemorando. Resultado bom pra gente, mas temos que dar continuidade. O trabalho está sendo bem feito, precisávamos disso, de um triunfo sobre uma equipe do porte do Flamengo para nos colocar de novo confiante nesse retorno da Copa América, que não estava sendo tão bom pra gente".

O elenco do Bahia se reapresentou nesta terça no Fazendão, quando iniciou os preparativos para o próximo jogo. Os titulares fizeram um trabalho na academia e fisioterapia. Os demais participaram de um coletivo contra o time sub-20. Com dor no quadril, o lateral Giovanni fez tratamento.

O técnico Roger Machado tem três novos desfalques contra o Palmeiras. Emprestados ao Bahia pelo clube paulista, o zagueiro Juninho e o atacante Artur não podem atuar por força contratual. Expulso contra o Flamengo, o centroavante Fernandão está suspenso.