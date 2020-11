A Fazenda 12: Jojo Todynho discute com Stéfani Bays sobre atitudes da influencer

Horas antes do início da festa “Street” do reality show “A Fazenda” da TV Record, Jojo Todynho e Stéfani Bays protagonizaram mais uma discussão. O desentendimento dessa vez gira em torno da indicação da cantora Jojo em Stéfani na última baia, o que não agradou a influencer digital.

A discussão ocorreu logo após uma trollagem feita pelos participantes com a funkeira, apesar desse não ter sido o motivo principal da briga entre as duas. Logo em seguida, Stéfani foi pedir desculpas a Jojo pela brincadeira, o que acabou levantando questões sobre as atitudes da influencer com a cantora no decorrer da semana, com foco na indicação à baia.

Enquanto a cantora tomava banho, Stéfani pergunta: “Tá irritada comigo?”, no qual Jojo dispara: “Muito!”. A influencer se defende alegando que quando todos estão irritados ela respeita. Enquanto isso, Jojo rebate afirmando que diariamente Stéfani vem fazendo grosserias com ela. “Qualquer coisa que eu te pergunto você me dá patada”, dispara. Jojo declarou que não está brava com a brincadeira, mas com Stéfani!