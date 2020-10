A Fazenda 12: Rodrigo se descuida ao tirar calça e deixa pênis à mostra

Durante os meses de monitoramento 24 horas por dia de um reality é comum em algum momento um participante se descuidar e mostrar demais. Rodrigo Moraes foi a vítima da vez na última quarta-feira (30) em A Fazenda 12.

Na casa da árvore, enquanto tentava tirar a calça jeans super apertada, o ator deixou seu pênis escapar por diversas vezes para fora da cueca samba-canção que vestia e não percebeu.

Ele havia acabado de ajudar os colegas na realização das tarefas obrigatórias na área externa e subiu para a casa da árvore, onde passou boa parte do fim da manhã conversando com Juliano Ceglia.

Com calor, Rodrigo resolveu tirar sua calça jeans. Enquanto se esforçava para tirar a calça apertada e ficar somente com a peça íntima, seu pênis escapou para fora da cueca por diversas vezes.

A cena recebeu vários comentários dos fãs do reality show, e o vídeo do momento em que as partes íntimas ficam à mostra foi compartilhado em perfis do Twitter dedicados a conteúdos pornográficos. Veja: